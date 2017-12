Vosges, France

Dans les Vosges, les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Pas de neige en décembre 2016, abondance de neige fraîche en décembre 2017. Selon les endroits dans le massif la neige atteint cette année de 60 à 90 centimètres de hauteur .

Sur la route vers les Trois fours dans les Vosges © Radio France - Claudine Cunat

Les professionnels du tourisme vosgiens constatent des taux de réservations exceptionnels dès la première semaine des vacances. Philippe Voirin le responsable du domaine de ski de la Mauselaine à Gérardmer parle "d'un démarrage de saison exceptionnel". Selon Bruno Poizat, le directeur de l'office de tourisme de Gérardmer, "Tous les feux sont au vert". Il ajoute "selon sa centrale de réservations, près de 400 hébergements meublés, le taux de réservation atteint près de 97 % la première semaine, près de 90 % pour l'instant la deuxième semaine, soit 5 points en moyenne de plus que l'an passé". A La Bresse, Philippe Poirot, le directeur de l'office de tourisme évoque lui un quasi 100 % de taux de remplissage pour la première semaine de vacances scolaires. Une satisfaction pour tous les saisonniers, plus d'une centaine, qui l'an passé s'étaient retrouvés sans emploi, faute de neige. "Cette année tout le monde va travailler, c'est important pour notre économie locale" insiste Philippe Poirot. Il ajoute ,"on parle de la neige, or blanc quelque part c'est un peu vrai". A Ventron et à Bussang, on s'attend aussi à un bon début de saison, avec une neige fraiche abondante, de qualité qui va permettre l'ouverture de l'ensemble du domaine skiable.