PHOTOS - Réforme des retraites : nouvelle manifestation dans les rues de Nîmes

Nîmes, France

À l'appel de l'intersyndicale CFE-CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL, FA, une nouvelle manifestation a lieu ce mardi 14 janvier dans les rues de Nîmes. Les syndicats demandent toujours le retrait de la réforme des retraites et ont donc décidé ce mardi matin de poursuivre leurs actions. Le rendez-vous est fixé comme pour chaque manifestation désormais à 14h30 au départ des Jardins de la Fontaine.

Ce mardi matin, une action a eu lieu sur les rails à Nîmes avec des enseignants, des gilets jaunes, des cheminots et d'autres manifestants qui ont donc empêché la circulation de certains trains. Dans la matinée, une autre action a eu lieu à Moussac, sur un site d'Ennedis. D'autres appels ont été lancés pour les mercredi 15 et jeudi 16 janvier pour poursuivre la grève, organiser des assemblées générales et des actions.

Da,s le cortège, les manifestants ont comme toujours rivalisé d'imagination, pour faire passer leurs revendications, et parfois tourner en dérision et la situation et les propositions du gouvernement d'Emmanuel Macron.

"Leurs ychats écoueront sur nos grèves", dans la manifestation à Nîmes contre la réforme des retraites © Radio France - Tony Selliez

B Arnault et les cheminots. Manifestation contre la réforme des retraites à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Une Atsem dans la manifestation contre la réforme des retraites à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

A Nîmes, tous mobilisés, toutes professions confondues contre le projet de réforme des retraites © Radio France - Tony Selliez

La tête de cortège à Nîmes avec la CGT © Radio France - Tony Selliez

La lutte pour l'égalité des droits, et en particulier des femmes, au moment de la retraite. Manifestation à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Les enseignants gardois ont inventé une série de "reprises" d'airs connus. ils le reconnaissent, il y a encore un peu de travail pour réviser les gammes, mais promis ils seront prêts pour la prochaine manifestation prévue jeudi.