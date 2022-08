PHOTOS - Opération escargot dans le secteur du Vigan pour dénoncer les mesures liées à la sécheresse

Une trentaine de tracteurs, et une centaine d'agriculteurs : le cortège rallie ce jeudi matin Pont d’Hérault (Sumène) au Vigan. Les producteurs d'oignons doux des Cévennes ne comprennent pas pourquoi il leur est interdit d'irriguer, alors que c'est possible dans l'Hérault par exemple. Ces agriculteurs sont, en plus, déjà impactés par la présence de la cicadelle, un insecte qui se nourrit de la sève des végétaux, et qui ravage tout dans le secteur. Philippe Boisson, président de la coopérative Origine Cévennes, et à l'origine de la manifestation. "J'ai beaucoup d'adhérents de la coopérative qui ont des soucis. On en arrive à un stade où ça devient inadmissible. On nous a interdit l'accès à l'eau. On nous contrôle le jour, la nuit. Il y a des limites à tout. S'adapter au climat c'est très compliqué"

"On a notre production qui disparaît, des rendements qui s'effritent. On ne peut pas avoir une année sur trois en production. On a des entreprises à faire tourner, des familles à nourrir. L'accès à l'eau pour l'agriculture c'est primordial. Il faut arrêter les débats idéologiques où les gens croient que, sans eau, on va arriver à changer une culture" Philippe Boisson est producteur d'oignons doux des Cévennes

Une vingtaine de tracteurs se sont réunis à Sumène (Gard) © Radio France - Hervé Sallafranque

"je ne veux pas mourir" : inscription sur une banderole accrochée à un tracteur © Radio France - Hervé Sallafranque

