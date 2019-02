PHOTOS - Opération ville morte à Hérimoncourt : près de 1000 personnes défilent en soutien aux salariés de PSA

Hérimoncourt, France

Tous les rideaux des magasins étaient tirés ce samedi 23 février à Hérimoncourt, dans le Doubs. Une opération "ville morte" était organisée pour soutenir les 200 salariés de PSA dans la commune. Ces derniers ont appris récemment qu'une partie de leur activité allait être transférée à Vesoul. Près de 1000 personnes ont défilé pour les défendre dans les rues d'Hérimoncourt. Des salariés, des syndiqués, des élus, mais aussi des commerçants et des habitants.

Les participants à l'opération "ville morte" à Hérimoncourt se sont d'abord rassemblés devant le site de PSA avant de défiler dans les rues de la commune © Radio France - Manon Klein

Ce deuxième rassemblement de soutien aux salariés de PSA à Hérimoncourt a réunit plus largement que le premier.

à lire PSA Hérimoncourt : 300 personnes marchent contre le risque de fermeture de leur usine

Plusieurs centaines de personnes défilent à #Herimoncourt devant l'un des sites historiques de #PSApic.twitter.com/tN6b36DO3w — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) February 23, 2019

"On touche à notre enfance. On connaît tous quelqu'un qui a travaillé dans cette usine (...) ce site de PSA à Hérimoncourt, il est historique" confient plusieurs habitants de la commune. À Hérimoncourt, PSA est le plus gros employeur.

Les salariés d'Hérimoncourt ont défilé en tête de cortège © Radio France - Manon Klein

Une trentaine d'élus ont participé à l'opération "ville morte" à Hérimoncourt © Radio France - Manon Klein

Les syndicats et les élus demandent le maintien total de l'activité sur le site de PSA à Hérimoncourt.

Les commerçants d'Hérimoncourt ont tous baissé leur rideau en signe de soutien © Radio France - Manon Klein