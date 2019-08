Nouveau débrayage pour le personnel gréviste de l'hôpital Bel-Air de Thionville

Thionville, France

"Ce n'est pas parce que nous sommes en grève que vous attendez. C'est parce que vous attendez que nous sommes en grève." Le message est partout sur les affiches du personnel soignant des urgences de l'hôpital Bel-Air de Thionville. Une centaine de membres du personnel était présente afin de protester contre les réductions d'effectifs. Le mouvement entre dans sa septième semaine de contestation. "Nous ne sommes pas assez nombreux pour accueillir dignement les patients. Au travail, l'ambiance en pâtit. On a des démissions, des abandons de postes, des arrêts maladie", affirme Ghislaine, infirmière à Thionville depuis 17 ans.

Des infirmières s'allongent sur une banderole : "urgences en souffrance" © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Grève estivale

En plein cœur de l'été, les conditions de travail sont tout aussi menacées que le reste de l'année : "des agents sont en congés, d'autres en repos annuels et certains en arrêts maladie. C'est une période compliquée", regrette Clarisse Mattel, secrétaire générale de la CGT du CHR Metz-Thionville. Certaines personnes sont venues manifester sur leur temps libre : "C'est sûr qu'on a mieux à faire. On pourrait profiter de nos vacances mais on préfère soutenir les collègues et le service. On veut des réponses de la part de la direction", assène Laura Basil, en poste ici depuis 3 ans.

Une réunion entre la direction de l'établissement et les représentants du personnel doit avoir lieu demain.

Carte de France des services d'urgences touchés par une grève du personnel © Visactu - Visactu