[Photos] Pays Basque : la réouverture de la frontière en images

La frontière franco-espagnole a rouvert ce dimanche 21 juin à 0h. Dans les heures qui ont suivi, au Pays Basque, les automobilistes ont retraversé la Bidassoa et les Pyrénées. Les Venta ont retrouvé leurs clients après 3 mois de vide, piétons et cyclistes ont franchi les ponts. Reportage en images

Dès les premières heures du jour, en ce dimanche 21 juin, les flux de trafic ont doucement repris de part et d'autres de la frontière. Avec la réouverture à tous, sans conditions, dès le samedi minuit, tous les points frontaliers ont rouvert et les contrôles systématiques des polices françaises et espagnoles, ne laissant passer que les personnes autorisées, ont cessé.

Un morceau de cordon de la police espagnole gît à terre, vestige de la fermeture de la frontière à Dantxaria pendant le confinement © Radio France - Anthony Michel

Les files d'attente de voitures immatriculées en France ont repris aux stations services côté sud de la frontière basque. Les clients ont à nouveau investis les Ventas pour faire le plein de tabac, d'alcool et de nourriture, moins chers côté espagnol. Un soulagement pour les commerçants, "90% de notre clientèle vient de France", déclarait ce midi sur France Info le président de l'association des commerçants de Dantxaria, Txomin Iribarren affirmant que lui et ses confrères ont perdu 25% de leur chiffre d'affaires annuel pendant les 3 mois de confinement. "Ca va être compliqué mais on va essayer de récupérer le plus vite possible l'activité telle qu'elle était avant le Covid-19"

Les français réinvestissent les ventas et restaurants de Dantxaria ce dimanche 21 juin © Radio France - Anthony Michel

Si les contrôles ne sont plus systématiques à la frontière, et que tous les véhicules et individus sont de nouveau autorisés à la franchir, les douanes restent cependant vigilantes, craignant une recrudescence du trafic de tabac et des importations illicites d'alcool (les quantités qu'un particulier peu importer d'Espagne sont limitées).

Les douaniers restent présents et visibles à la frontière ce dimanche 21 juin © Radio France - Anthony Michel

Piétons et cyclistes peuvent en revanche de nouveau franchir librement les ponts sur la Bidassoa qui marque la frontière naturelle entre Pays Basque nord et sud, notamment au niveau d'Hendaye.

Des piétons et cyclistes franchissent de nouveau librement le pont Saint-Jacques entre Hendaye et Irun © Radio France - Anthony Michel

Des joggeurs ont même pris plaisir à modifier leur parcours des derniers mois pour réemprunter, dès les premières heures de la réouverture ce dimanche, les points frontaliers, et ainsi franchir symboliquement le passage entre les deux rives du Pays Basque.

Des joggeurs franchissent le pont Saint-Jacques, de part et d'autres de la frontière, entre Hendaye et Irun © Radio France - Anthony Michel

Pour autant, le péage frontalier autoroutier entre la France et l'Espagne, à Biriatou, n'était pas pris d'assaut ce dimanche.