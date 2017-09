PHOTOS - Périgueux : premiers clients et premiers avis pour la péniche-restaurant

Ce dimanche 10 septembre, la péniche-restaurant de Périgueux a ouvert ses portes sur le quai de l'Isle au pied du pont Saint-Georges. Premières réactions des clients après leur première expérience dans ce tout nouveau lieu.

Après quatre mois de travaux, la péniche-restaurant de Périgueux a ouvert ses portes ce dimanche 10 septembre sur le quai de l'Isle, au pied du pont Saint-Georges. Pour ce premier jour, une soixantaine de clients seulement ont pu déjeuner sur l'eau. "Nous voulons nous laisser le temps de prendre nos marques. Seule la salle du bas a été occupée, les autres le seront au fil des jours," explique Guillaume Dalix le porteur du projet.

L'entrée du restaurant. © Radio France - Benjamin Fontaine

Parmi les privilégiés qui ont pu goûter les plats du chef Nicolas Lamstaes, des habitués du restaurant "Nicolas L", des proches de Guillaume Dalix ou du personnel de la péniche, mais aussi des clients de la Biocopp de Trélissac.

La vue depuis l'une des terrasses de la péniche. © Radio France - Benjamin Fontaine

Maddie et son mari ont dégusté une soupe de potiron avec ses dés de canard, un carpaccio de boeuf et un magret de canard sauce Périgueux. "On ne voulait pas rater ça. Le restaurant de Nicolas est notre cantine, je crois que la péniche va le devenir aussi. C'est un lieu fabuleux. On se croirait vraiment sur une péniche. Nous avons pris le soleil sur le pont et on a vu les poissons. C'est un lieu de détente incroyable,'" se réjouit cette Trélissacoise.Elian, la cinquantaine, ressort avec un seul regret. "J'aurais aimé mangé sur la terrasse car il y a un peu de bruit dans la salle mais il n'y a rien à redire sur les plats. C'était très bon."

Le bar à l'étage où seront servis les tapas. © Radio France - Benjamin Fontaine

Sur le quai, les Périgourdins les plus curieux viennent consulter la carte qui affiche un menu à 19,90€ euros le midi (du lundi au vendredi) avec entrée, plat et dessert. "Ça ne me parait pas plus cher qu'ailleurs en centre-ville," confie Marc, un habitant du centre de Périgueux. "Pour déjeuner le midi c'est correct mais pour le soir je trouve que le prix des plats est assez élevé," remarque au contraire Sylviane. Le restaurant affichait complet pour cette première journée mais il sera possible de réserver dès ce lundi sur le site internet de la péniche.