PHOTOS - Plus de 2 000 personnes à Eaubonne pour la marche blanche en hommage à Jean Willot

Eaubonne, France

Une marche blanche pour rendre hommage au collègue, à l'ancien professeur ou à l'ami. Plus de 2 000 personnes étaient rassemblées ce dimanche après-midi devant la mairie d'Eaubonne, dans le Val-d'Oise, pour une marche de près de deux heures, en mémoire à Jean Willot, ce professeur qui s'est donné la mort après une plainte déposée contre lui pour violence sur enfant.

Le cortège est parti de la mairie d'Eaubonne direction l'école Flammarion pour plusieurs discours d'hommage © Radio France - Alexandre Frémont

Des professeurs, des amis mais aussi des anciens élèves ont rendu hommage à Jean Willot © Radio France - Alexandre Frémont

"C'était important de venir aujourd'hui, dans cette marche, parce que Monsieur Willot était quelqu'un qu'on aimait beaucoup", souffle Nathan, un ancien de la classe de Jean Willot à l'école Flammarion, quand il était en CE1. "C'est difficile de s'imaginer qu'il ai pu être capable de violenter un enfant", conclut-il.

Plusieurs pancartes de ce type étaient éparpillées sur tout le parcours de la marche. © Radio France - Alexandre Frémont

Émotion et colère

De l'émotion dans le cortège mais aussi un peu de colère. "Il faut plus de dialogue", estime Benoît Willot, le frère de Jean. En clair, il faudrait plus de suivi de la part de l'Éducation Nationale selon lui mais aussi, et surtout, plus de confrontation dans ce type de problème entre parents et enseignants.

"Certains parents d'élèves pensent qu'ils peuvent tout se permettre", lance une professeure dans le cortège, mais ce n'est pas sans conséquences, ce qui rejoint les propos de plusieurs autres collègues.

Une fois arrivé à l'école Flammarion, où le professeur Willot enseignait, le cortège s'est arrêté pour une minute de silence et plusieurs discours d'hommage. "Plus jamais ça", peut-on lire sur les pancartes et sur les tee-shirts. Beaucoup de larmes coulent sur le parvis de l'école.

Une école rebaptisée Jean Willot ?

Il a été proposé de renommer l'école Flammarion en école "Jean Willot" © Radio France - Alexandre Frémont

Des fleurs ont été déposées sur la grille de l'école Flammarion en hommage au professeur disparu © Radio France - Alexandre Frémont

Foule impressionnante pour cette #MarcheBlanche en hommage à Jean Willot à #Eaubonne. Tout le monde est dans la cour de l’établissement scolaire où le professeur exerçait. C’est maintenant à ses proches de s’exprimer. pic.twitter.com/panohqGTdN — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 31, 2019

Après les discours d'hommage à Jean Willot, les enseignants de l'école Flammarion ont proposé de rebaptiser l'établissement scolaire au nom de l'enseignant disparu. C'est maintenant à la municipalité de donner son accord.