PHOTOS Préparatifs avant réouverture des commerces à Avignon

Les magasins rouvrent samedi à 10 heures. Après plusieurs semaines de reconfinement, les commerçants attendaient impatiemment de pouvoir accueillir de nouveau des clients. Le premier ministre a durci les consignes sanitaires. Il faut désormais 8 m² par client dans le magasin.

Pas de vestiaire et un seul bac pour les shampoings

Devant son salon de coiffure, Shainez a sorti tout le matériel pour un "grand nettoyage avec seau d'eau et serpillière". La bouteille de détergent est dans un des bacs à shampoing : "un seul bac sera utilisé pour respecter les distances".

Derniers préparatifs avant la réouverture des commerces à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Au salon de coiffure Dessange, les coiffeuses se coupent les cheveux entre elles, interrompues par les appels des clientes. "Ca a commencé dès le discours d'Emmanuel Macron. Les clientes prennent des rendez-vous" explique Claire Altur, la gérante. "On leur précise qu'elle devront apporter un sac pour ranger leurs vêtements car nous n'avons pas de vestiaires".

Désinfecter pour essayer les vêtements

Dans la boutique de vêtements Coppelia rue Vernet à Avignon, Virginie Bernabé déballera la collection printemps après le grand ménage : "on nettoie à fond partout et on désinfecte. Les clientes pourront tout toucher puisque les vêtements sont passés à la vapeur à 60 degrés pour désinfecter".

Gagner de la place et décorer la vitrine

8 m² car client, c'est la nouvelle norme. Dans les rues piétonnes, Nathalie Sebban doit repenser sa boutique de vêtements : "c'est une petite boutique. Je ne peux accueillir que deux clientes. Mais deux clientes, c'est mieux que rien." Elle décroche un lainage rose et se tourne vers un autre étalage : "il faut tout repenser pour circuler et gagner de la place".

La réouverture est essentielle pour terminer la vitrine. Nathalie Sebban confie qu'elle se pose des questions sur les décorations de Noël car elle a du piocher dans son ancien stock de guirlandes et autocollants dorés : aucun magasin n'était ouvert pour acheter de nouvelles décorations de Noël.

Interdit de parler de confinement à partir de samedi

Quelques flocons tombent sur les peaux de bêtes (synthétiques) dans la boutique de Sophia Torres : ce sont les branches du sapin qui se déploient en vitrine. la commerçante insiste : "on reste positif. Les clientes vont revenir samedi dès 10 heures. On y croit et si on croit, ca marchera. Il est interdit de parler confinement et Covid à partir de samedi. On est là pour vivre un bon moment et prendre du plaisir en achetant des vêtements".

