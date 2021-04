PHOTOS - Près de 200 motards en colère mobilisés à Tarbes contre le contrôle technique

"Non au contrôle technique !" et bruits d'engins ce samedi après-midi devant le parc des expositions de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Près de 200 motards se sont rassemblés à l'appel de la Fédération française des motards en colère 65, qui se mobilise contre la mise en place d'un contrôle technique pour les deux-roues.

Rangée de motos stationnées devant le parc des expositions de Tarbes. © Radio France - Lauriane Havard

Un contrôle technique vu comme une aberration

Une directive européenne préconise un contrôle technique pour les deux-roues, motos et scooters, dès le 1er janvier 2022.

Les accidents de motos liés à des défaillances techniques sont très rares. Alors, vous voyez, encore une fois c'est juste pour ramener de l'argent dans les caisses de l'Etat !

La Fédération française des motards en colère du 65 juge ce contrôle inutile et aberrant. "Les accidents de motos liés à des défaillances techniques sont très rares, selon une récente étude cela représente 0.3 % des accidents. Alors, vous voyez, encore une fois c'est juste pour ramener de l'argent dans les caisses de l'Etat!" s'indigne Frédéric Ouvrard, coordinateur de la FFMC 65.

Frédéric Ouvrard, coordinateur de la FFMC 65, opposé à la mise en place du contrôle technique. © Radio France - Lauriane Havard

L'ensemble des motards rassemblés ce samedi à Tarbes considèrent que leurs motos sont régulièrement révisées et entretenues. Nul besoin selon eux d'instaurer ce contrôle. "Vous savez, le motard est davantage vulnérable sur la route qu'un automobiliste, donc on en prend soin de nos motos et jamais on ne roulerez avec des pneus lisses par exemple" affirme Françoise, qui fait de la moto avec son mari depuis une dizaine d'années.

Françoise et son mari, adeptes de la moto depuis une dizaine d'années. © Radio France - Lauriane Havard