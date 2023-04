PHOTOS - Rassemblement à Nîmes pour le maintien du bureau de Poste Gambetta

Ils disent non à la fermeture de la Poste Gambetta, à Nîmes, et manifestent ce lundi après-midi dans les rues du centre ville. Une déambulation depuis la Poste jusqu'à la mairie où se tient un Conseil municipal à 18h. Le rassemblement a réuni une centaine de riverains. Parmi eux : Pierre Jaumain, le premier fédéral du Parti Socialiste dans le Gard.

De son côté, le groupe la Poste précise : "Partout en France, La Poste adapte ses organisations à l'évolution des modes de vie et des usages, dans un contexte de baisse constante de la fréquentation des bureaux de poste de l’ordre de 6% en moyenne par an au niveau national. Cette tendance est également présente sur l’ensemble de la ville de Nîmes, avec une baisse de fréquentation de 26 % depuis 2018.

Dans ce contexte, La Poste réfléchit à Nîmes comme ailleurs, à optimiser sa présence de manière à offrir le maillage et l’accessibilité horaire les plus conformes aux attentes de ses clients. Un projet est donc bien à l’étude sur Nîmes et La Poste travaille, en concertation avec la Mairie, au déploiement d’une nouvelle offre, garantissant les 12 points de contact présents aujourd’hui, tout en pérennisant notamment les bureaux de poste à forte fréquentation que sont ceux de Nîmes Esplanade et Nîmes Cadereau.

Ainsi, durant toute l’année 2023, l’avenir du bureau de poste de Nîmes Gambetta fait l’objet de discussions avec partenaires sociaux, postiers et élus du territoire, afin d’offrir la meilleure présence postale pour les clients nîmois. Il est trop tôt à ce stade pour déterminer le résultat de ces échanges ou les contours précis de la nouvelle offre au sein du quartier Nîmes Gambetta, mais quelle que soit la solution choisie, les clients du bureau de poste continueront de bénéficier sur place d’un accès à un point de contact La Poste, point de contact offrant plus de 95% des services rendus dans un bureau de poste classique."

Une centaine de nîmois mobilisés pour le maintien du bureau de Poste Gambetta © Radio France - Ludovic Labastrou