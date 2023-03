PHOTOS - Réforme des retraites : blocage en cours de la RN 7 au Pontet, direction Avignon

Une centaine de manifestants bloquent le passage sur la RN7 entre le Pontet et Sorgues.

Une nouvelle action de blocage est en cours ce vendredi matin en Vaucluse contre la réforme des retraites. Une centaine de manifestants sont installés depuis 7h environ au niveau du rond-point du McDonald's entre Le Pontet et Sorgues. Les voitures qui arrivent d'Orange ou de Sorgues ne peuvent plus circuler en direction d'Avignon. L'opération génère déjà plus d'un kilomètre de bouchons.

Le blocage est organisé par la CGT sur le rond-point du McDonald's entre Sorgues et Le Pontet. - © CGT

Les grévistes empêchent les voitures de circuler vers Avignon. - © CGT

Un feu de palettes a aussi été allumé. - © CGT