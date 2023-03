PHOTOS - Réforme des retraites : il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue à Béziers depuis 15 ans

C'est bien connu les chiffres de manifestants dans les cortèges ne sont jamais les mêmes, qu'ils proviennent des organisateurs, notamment des syndicats et ceux qui sont fournis par les forces de l'ordre. C'est de bonne guerre. Mais il y a aussi des extrêmes très surprenants. C'est encore une fois ce jeudi à Béziers. 17.000 personnes ont défilé dans les rues d'après les syndicats.

L'équivalent de 22% de la population dans la rue à Béziers

Les informations qui remontent des renseignements généraux sont bien en deçà 5.800 opposants à la réforme des retraites. Pourtant, c'est bien la toute première fois qu'il y a autant de monde à Béziers, depuis au moins 2010, confient des représentants syndicaux, mais aussi de très nombreux militants CGT habitués à sécuriser les cortèges. "Je n'ai jamais vu ça, depuis au moins 2010, et pourtant j'y assiste régulièrement" conclut un manifestant. D'ailleurs c'est assez significatif, le cortège arrivait à peine aux Halles que la fin les derniers manifestants quittaient la Bourse du Travail. Ce qui vous donne une étendue de cette manifestation hors norme.

Manifestation contre la réforme des retraites à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"J'encadre les manifestations depuis 15 ans, je n'ai jamais vu ça" Mathieu

Manifestation contre la réforme des retraites à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"Macron est responsable de cette colère dans la rue"- Perrine Rouanet, la représentante de la CGT Vectalia

En cette période de mobilisation, n'y aurait-il encore plus cette volonté politique de minimiser les chiffres au niveau local afin de ne pas trop valoriser un mouvement ? Et d'amplifier la colère de la base ? Sur le terrain beaucoup le pensent. On ne s'y prendrait d'ailleurs pas autrement. Mercredi dernier, la veille du recours au 49.3, 1.500 manifestants étaient annoncés par les autorités dans le cortège à Béziers. Plus de 7.000 d'après les syndicats.

"Macron a mis des explosifs" - Bernard retraité à Béziers

"Il faut toucher désormais au porte-monnaie des copains de Macron"- Tom, manifestant

Mais dans la rue, les lycéens n'ont jamais été aussi nombreux depuis le début de l'année, les retraités présents occupent l'espace car ils disent "être exaspérés par le discours d'Emmanuel Macron".

Sur le parcours, de nombreux manifestants apportent leur soutien. Certains affichent des banderoles. L'intersyndicale appelle d'ailleurs les Biterrois à tous se mobiliser et déployer eux aussi des banderoles à l'extérieur de chez eux pour manifester leur hostilité

Le couple Emmanuelle et Robert Ménard dans le cortège à Béziers

Le couple Ménard dans le cortège à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

La énième manifestation s'est déroulée sans aucun incident, hormis la décoration de la permanence de la députée Emmanuelle Ménard. Une délégation de féministes a quitté le cortège au niveau de la mairie de Béziers sans attirer l'attention des forces de l'ordre afin d'aller installer de nombreuses banderoles sur la devanture de l'élue.

Lundi Emmanuelle Ménard a annoncé sur notre antenne son intention de ne pas voter la motion de censure. Et c'est en son absence que l'Assemblée nationale l'a votée et rejetée.

Dans le cortège, de nombreux manifestants ont appelé à durcir le mouvement. "Nous dénonçons évidemment toutes formes de violences, mais il est bien difficile de maitriser ceux qui se radicalisent confie un syndicaliste. Nous dénonçons mais nous comprenons aussi cette colère. Beaucoup sont présents dans les cortèges contre la réforme. Mais combien sont-ils car les fins de mois sont difficiles à cause de cette inflation galopante non-maîtrisée".

Ce jeudi matin, 100 à 150 lycéens se sont retrouvés devant les grilles du Lycée Jean Moulin. Le centre de déchets de Béziers a aussi été bloqué tôt ce jeudi matin par l'intersyndicale. Aucun camion n'a pu sortir du site route de Bédarieux pour ramasser les poubelles.

Et maintenant ? D'autres actions sont envisagées. Voilà qui ne devraient pas simplifier la tâche des forces de l'ordre dans les jours qui viennent.

"Nous sommes en colère et elle est légitime"- Julien Rader, le nouveau représentant de l'union locale de la CGT à Béziers,