PHOTOS - Réforme des retraites : plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Franche-Comté

"La retraite à 64 ans, c'est non." Voilà le mot d'ordre de la manifestation contre la réforme des retraites à Vesoul, ce jeudi 19 janvier. Comme à l'échelle nationale , les syndicats présents en Haute-Saône se sont réunis sous une même bannière. Syndiquées ou pas, plus de 4.000 personnes ont défilé toute la matinée. "Du jamais vu depuis 1995" et la réforme des retraites portée par Alain Juppé, témoignent plusieurs syndicalistes haut-saônois.

ⓘ Publicité

A Belfort, la manifestation a rassemblé environ 4.000 personnes le matin. A Besançon, le cortège est parti à 14h de la place de la Révolution.

A Vesoul, comme dans le reste de la France, les syndicats se sont rassemblés sous une même bannière contre la réforme des retraites, jeudi 19 janvier. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le cortège vésulien s'est élancé à 10h du pont de la RN19, près de l'hypermarché Cora. En tête, deux tracteurs et les militants de la Confédération paysanne. Les gendarmes ont mis en place plusieurs déviations pour permettre à la manifestation de passer sur la nationale.

Le rond-point de la Vaugine bloqué pendant une heure

Après un court passage dans la zone industrielle au nord de Vesoul, des manifestants ont forcé le barrage de la police pour atteindre le rond-point de la Vaugine qui ne faisait pas partie du parcours autorisé par la préfecture. Des CRS ont rapidement été déployés. Quelques gaz lacrymogènes ont été tirés, mais il n'y a pas eu de blessé. La tension est retombée.

Les manifestants ont bloqué le rond-point de la Vaugine, à Vesoul, pendant une heure, jeudi 19 janvier. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les manifestants ont bloqué le rond-point de 11h40 à 12h50. Ce qui a engendré des bouchons. Ils ont fini par se disperser d'eux-mêmes un peu avant 13h sans que la police n'ait besoin d'intervenir et dans le calme.

La police et des CRS ont sécurisé les accès au rond-point de la Vaugine, à Vesoul, bloqué par les manifestants. © Radio France - Clémentine Sabrié

A Besançon, les manifestants se regroupent place de la Révolution

Après les manifestations matinales de Vesoul, Belfort et Dole, et celle de la mi-journée à Pontarlier, place à celle de Besançon. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la Révolution vers à 14h30.

A 14h30, heure du rassemblement à Besançon, plusieurs centaines de personnes sont arrivées place de la Révolution. © Radio France - Ninon Piganiol

Plus d'informations à venir...