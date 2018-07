[PHOTOS] Retour en images sur la Fête des Remparts de Dinan

Par Alexandre Frémont, France Bleu Armorique

Tout ce week-end, les 21 et 22 juillet, plus de 100 000 personnes sont attendues, déguisées ou non, dans les ruelles de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. On a croisé les premiers chevaliers ce samedi. Retour en images et en vidéos sur cet événement incontournable en Bretagne