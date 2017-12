Pour le Nouvel An, la Croix Rouge de Rennes a laissé ouvert son local un plus tard que d'habitude. Plusieurs dizaines de sans-abris ont donc pu venir profiter d'un repas de réveillon. Retour en images sur cette soirée placée sous le signe du partage, de la générosité et du bonheur

Il est 19 h 15.. les premières personnes sont accueillies au centre de la Croix Rouge. Elles vont pouvoir commencer à attaquer le menu spécial réveillon : "en entrée, salade de riz au thon, puis sauté de boeuf à la moutarde pour le plat avec des pommes de terres sautées, commence Sylvaine, bénévole pour la première fois ce soir. Et puis pour finir, du fromage, du Saint-Nectaire et un dessert, de la galette".

Une quarantaine de personnes accueillies pour ce nouvel An

Tout ça à l'air de plaire puisque la quarantaine de sans-abris filent au buffet pour se resservir. À 21 h, les animations commencent...

Le petit Thaïs prend le micro pour entonner le tube du chanteur Ridsa © Radio France - Alexandre Frémont

Alors tout y passe : la "maccarena", "Les lacs du Connemara", "les Cactus" et puis, bien-sûr, de la musique bretonne. C'est une soirée comme celle la qui fait oublier tous les malheurs. Christian retrouve le sourire, comme tout le monde ce soir : "C'est génial le karaoké aussi, c'est vraiment super sympa comme repas, dit-il. La preuve c'est que tout le monde rigole et personne ne fait la gueule".

Les chants laissent place finalement à des danses typiquement bretonnes. Les chorégraphies entraînent même Patrick. Originaire de Bruz, lui était là pour le repas de Noël mais constate qu'il y a largement plus d'ambiance ce soir de réveillon comparé à une semaine plus tôt.

Les premières notes d'une mélodie bretonne accompagnées des pas traditionnels © Radio France - Alexandre Frémont

Apporter un sourire, le plus important pour les bénévoles

Une heure et demi plus tard, c'est déjà la fin de la soirée. Certaines personnes accueillies doivent rentrer dans les centres d'hébergements avant qu'ils ferment. Mais ils partent, quand même avec le sourire. "Vous avez été super, vraiment chouette cette soirée les gars!" détaille Daniel en partant, à la rue depuis plusieurs années.

Plus loin, on retrouve Sylviane, notre bénévole d'un jour. Elle est très émue et reviendra forcément donner un coup de main : "C'était vraiment une super première, super soirée, soupire-t-elle. C'était excellent, j'en retient beaucoup de plaisir à être avec les gens, discuter avec eux et passer au mieux le pas de la nouvelle année 2018".

Il n'y aura pas de décompte ce soir mais des sourires et ça c'est le plus important pour les bénévoles. Cette soirée clôture un gros mois de décembre ou plus de 630 sans-abris ont été accueillis ici au centre de la Croix Rouge de Rennes.