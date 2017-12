PHOTOS - Revivez le Téléthon de Roanne

Vous vivez le Téléthon 2017 en écoutant France Bleu Saint-Etienne Loire ce week-end des 9 et 10 décembre. Belle affluence notamment à Roanne avec la course du muscle et de nombreuses animation organisées au centre-ville. Nous étions à vos côtés.

La Loire et la Haute-Loire restent fidèles au Téléthon. Cette année encore les bénévoles se mobilisent pour récolter des fonds pour la recherche. Plusieurs centaines d'animations sont organisées tout le week-end pour aider l'Association française contre les myopathies. Pour faire un don par téléphone c'est le 36 37.

Exemple à Roanne où pour la première année une "course du muscle" a été organisée entre Mably et Roanne ce samedi matin, environ 150 personnes ont participé.

La course du muscle pour #Téléthon2017 va bientôt partir de #mably, 4 kms jusqu’à #Roanne, on vous attend ! pic.twitter.com/rMFv2AbzZ8 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 9, 2017

L'arrivée de la "course du muscle" à Roanne © Radio France - Jeanne Marie Marco

L'arrivée de la course a eu lieu place du Marché à Roanne, sur le village du Téléthon. Une quinzaine de stands et des animations ont rythmé la journée : restauration, chant, échiquier géant, magie, basket, golf et le Père-Noël pour gâter les enfants.

Les bénévoles du Téléthon de Roanne vendent de la soupe de légumes © Radio France - Jeanne Marie Marco

Le président d'honneur du Téléthon de Roanne le grand chef Pierre Troisgros avec une bénévole © Radio France - Jeanne Marie Marco

Stand barbes à papa avec une bénévole du Téléthon © Radio France - Jeanne Marie Marco

Tours de magie avec l'association "Au plus près de l'illusion" © Radio France - Jeanne Marie Marco

Un bénévole du Téléthon de Roanne © Radio France - Jeanne Marie Marco