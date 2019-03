PHOTOS - Semaine de l'industrie : au cœur de l'usine PSA de Trémery

L'usine PSA de Trémery, qui fabrique des moteurs thermiques, et désormais électriques, organise depuis trois mois, avec l'agence Inspire Metz, des visites guidées de ses ateliers de production. A l'occasion de la Semaine de l'industrie, plongée en images dans l'unité du moteur essence EB.

Trémery, France

6.800 moteurs par jour, 1.750.000 en 2018 : voilà une idée de ce qui sort de l'usine PSA de Trémery. A l'occasion de la Semaine de l'industrie, nous avons assisté à l'une des visites guidées que le site organise avec l'agence Inspire Metz, l'office de tourisme de Metz. Ces visites sont organisées tous les quinze jours, pour tous les publics, sur inscription auprès d'Inspire Metz, et sont gratuites.

Semaine de l'industrie à l'usine PSA de Trémery (Moselle) - La guide Brigitte Weigel donne les consignes de sécurité © Radio France - magali fichter

Brigitte Weigel, chargée de communication à PSA, emmène la quinzaine de visiteurs dans l'atelier de production du moteur essence EB, le plus récent en ce qui concerne les moteurs thermiques, puisqu'il a été ouvert en 2012.

Usinage, polissage, nettoyage et contrôle

Tout d'abord, il s'agit de suivre la production d'un villebrequin, une pièce qui tourne dans le moteur. Elle va parcourir un chemin de 138 minutes, entre l'usinage, le polissage, le nettoyage et le contrôle. Elle passera ensuite au montage, c'est-à-dire qu'elle sera assemblée avec les autres pièces pour former le moteur.

Semaine de l'industrie à l'usine PSA de Trémery (Moselle) - Un vilebrequin à l'état de pièce brute © Radio France - magali fichter

Dans le public, de nombreux retraités de l'industrie. Il est vrai que ce "tourisme industriel" attire particulièrement les gens du coin, qui ont travaillé de près ou de loin dans le domaine. Normal, pour Brigitte Weigel, PSA fait partie du patrimoine du Grand est : "C'est quand même le premier employeur privé de la grande région, souligne-t-elle. Nous sommes très représentatifs, et nous avons un beau savoir-faire, ce serait dommage de pas en profiter, de ne pas le montrer"

Semaine de l'industrie à l'usine PSA de Trémery (Moselle) - Un visiteur observe l'usinage d'un vilebrequin © Radio France - magali fichter

Il y a quand même une fierté à montrer notre outil de travail" - Brigitte Weigel, en charge de la visite guidée

Brigitte peut s'appuyer sur ses propres connaissances - cela fait 36 ans qu'elle est à PSA - et sur des collègues qui ne demandent qu'à montrer leurs machines et leurs robots : "Je pense qu'il y a quand même une fierté à montrer notre outil de travail", sourit-elle.

Semaine de l'industrie à l'usine PSA de Trémery (Moselle) - les tableaux d'affichage servent à indiquer les machines en marche et celles qui sont défectueuses © Radio France - magali fichter

Et Brigitte garde pour la fin la dernière fierté de Tremery : l'atelier de moteurs électriques "Step 1", pour l'instant en phase test (quatre pièces par jour seulement) qui produira l'année prochaine 130.000 pièces par an. L'atelier "Step 2" ouvrira lui en 2021 et produira, de A à Z, 900.000 moteurs électriques à l'année.