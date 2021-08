PHOTOS - Septième samedi de mobilisation anti-pass sanitaire à Avignon

Entre 2.500 et 5.500 manifestants ont défilé dans les rues d'Avignon, ce samedi 28 août. La mobilisation est partie de la place de l'Horloge avant de traverser le centre ville jusqu'à la préfecture. Les manifestants ont ensuite fait le tour des remparts avant de revenir place du Palais des Papes... le tout en bloquant la circulation.

En tête de cortège les pompiers concernés par l'obligation vaccinale. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour avoir un schéma vaccinal complet, à défaut, ils seront suspendus. Mais les soignants aussi étaient présents. Ils sont également concernés par l'obligation vaccinale.

Julien est pompier, il estime être suffisamment équipé pour ne pas mettre en danger ses patients ou être mis en danger. Il vit cette obligation vaccinale comme une injustice : "Pendant un an et demi, on a travaillé dur, on a vu les morts du Covid, on les a transportés. L'an dernier on était applaudi, aujourd'hui on passe pour des voyous."

Mécontents, les pompiers balancent leurs chaussures dans la cour de la préfecture de Vaucluse © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Amélie est soignante, pour elle, cette campagne de vaccination n'a pas de sens : "Les personnes non à risque sont asymptomatiques d'un point de vue médical. Pourquoi les vacciner, alors qu'ils ont plus de risque d'avoir des effets secondaires avec un vaccin et qu'ils auraient été asymptomatiques en ayant la maladie? Il n'y a pas de logique médicale. Il n'y a pas de balance bénéfice risque."

De nouvelles mobilisations risquent d'avoir lieux dans les semaines à venir. Les organisateurs attendent davantage de monde avec la fin des vacances scolaires.