PHOTOS - Strasbourg : plusieurs milliers de manifestants contre la réforme des retraites

Strasbourg, France

"Retraite par points : non !", "La retraite avant la mort", "Seuls gagnants = banques & assurances". Voilà quelques-uns des slogans que l'on peut lire vendredi 24 janvier dans la manifestation contre la réforme des retraites à Strasbourg, à l'appel de l'intersyndicale CGC-CGT-FO-FSU-Unsa-Solidaires. Elle réunit 2.000 personnes selon la préfecture du Bas-Rhin, et 5.000 selon la CGT.

Manifestation contre la réforme des retraites, le 24 janvier 2020 à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Cheminots, étudiants, enseignants, bûcherons...

Étudiants et lycéens sont nombreux dans le cortège strasbourgeois, ainsi que les cheminots et les enseignants. Des bûcherons et des gilets jaunes se sont joints au défilé.

