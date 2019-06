PHOTOS - Suivez la journée de mobilisation nationale des Gilets Jaunes à Charleville-Mézières

En fin de matinée, près de 300 gilets jaunes se sont rassemblés à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en réponse à l'appel national lancé cette semaine. Les manifestants étaient appelés à se retrouver à partir de 13 heures, dans la préfecture des Ardennes. Ils ont commencé à ses rassembler place de l'hôtel de ville, un secteur qui leur est interdit.

© Radio France - Philippe Rey-Gorez

Puis, en début d'après-midi, les manifestants se sont calmement dirigés vers le centre-ville, sans qu'aucun incident ne soit signalé, aucune vitrine cassée.

© Radio France - Philippe Rey-Gorez

© Radio France - Philippe Rey-Gorez

La situation s'est légèrement tendue vers 15 heures, lorsque les CRS ont chargé pour repousser les manifestants. Les Gilets Jaunes ont tenté de passer par un autre côté, puis l'autre, mais ils sont restés bloqué par les forces de l'ordre et sont confinés dans un petit périmètre proche de l'hôtel de ville.

Face à face entre manifestants et forces de l'ordre, dans les rues de Charleville-Mézières.

© Radio France - Philippe Rey-Gorez

Cette manifestation inquiètait les autorités locales. Le préfet et le maire de Charleville-Mézières l'ont qualifiée de "menace" et de "danger". Devant l'afflux annoncé, (l'événement Facebook annonçant la manifestation a rassemblé plus de 500 "intéressés"), le maire a d'ailleurs demandé des renforts au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les autres appels nationaux ont été lancés à Paris, Bordeaux et Marseille.