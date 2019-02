PHOTOS : Syndicats et gilets jaunes défilent dans les rues de Périgueux

Ce mardi matin, plusieurs centaines de personnes défilent dans les rues de Périgueux. Ils répondent à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT et la FSU en cette journée de grève générale. Beaucoup de gilets jaunes de Dordogne se sont joints au rassemblement.

Périgueux, France

Ce mardi matin depuis 10h30, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Périgueux dans le cadre de la journée de grève générale. Selon la police, ils seraient plus d'un millier, 1200 selon la CGT. Plusieurs syndicats, CGT et FSU en tête, ont lancé un mot d'ordre de grève pour défendre le pouvoir d'achat. La coordination des gilets jaunes de Dordogne a également lancé un appel à manifester.

Gilets jaunes et CGT défilent ensemble

Dans le cortège très coloré, on retrouve donc les gilets rouges de la CGT, des gilets jaunes venus de Thiviers, Bergerac et Sarlat et des représentants des stylos rouges, mouvement de protestation de l'Education Nationale. Certaines entreprises du département ont également envoyé des délégations, comme les papeteries de Condat.

Le cortège devrait faire le tour du centre ville. Il est donc conseillé d'éviter le secteur en voiture.

Gilets jaunes et syndicats défilent ensemble © Radio France - Antoine Balandra

Des stylos rouges également dans la manifestation de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Devant le palais de justice de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Beaucoup de manifestants ont endossé le gilet jaune © Radio France - Antoine Balandra

Un peu de vert dans la manifestation © Radio France - Antoine Balandra