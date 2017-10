PHOTOS - 36ème édition de Tout Rennes Court! en images

Tout ce week-end, plus de 15 000 coureurs ont profité de cet événement populaire à Rennes pour se plaisir. Entre la course des 10 kilomètres, celle du s'mi marathon ou encore celle de la France Bleu Armorique-Sécurité Routière, il y avait de quoi faire. Retour en photos sur certaines de ces courses.

Avec huit courses au total, il y avait de quoi faire pour nos athlètes ce week-end pour la 36ème édition de Tout Rennes Court!, l'un des événements les plus festifs de l'agglomération rennaise. Plus de 15 000 coureurs ont participé à ces courses, parfois en donnant tout ce qu'ils avaient, quelques fois en y allant plus tranquillement.

Le 10 km en un peu plus d'une heure

Tout Rennes Court! a commencé samedi 7 octobre, dans l'après-midi avec la marche Colombia, la marche rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. Elle continuait ce dimanche 8 au matin avec les dix kilomètres, l'une des courses les plus importantes. C'est Julien Lebret qui s'est imposé en 32 minutes et 16 secondes. Ensuite, place au s'mi, où la pluie s'est invitée sur ces 21 kilomètres de course. Plus de 3 000 personnes étaient au départ. Finalement, c'est Adèle Leberre, première chez les femmes, qui a fait un temps d'une heure et 19 minutes. Chez les hommes, c'est Hamza El Ouardi qui s'impose en une heure et 10 minutes.

Entraînements à la cool et déguisements le dimanche après-midi

Avant le départ de la course France Bleu Armorique Sécurité Routière, de cinq kilomètres, on observe différents types de coureurs. Ceux qui s'échauffent, comme Marie par exemple : "Je fais surtout des étirements pour préparer les muscles à l'effort, nous dit-elle. Mais c'est de l'échauffement à la cool! sourit-elle. Du classique. Et puis, il y a ceux qui sont concentrés. Pour Pauline, c'est casque sur les oreilles. "Je me mets dans ma bulle. Sans ma musique, je n'arrive pas à me concentrer". Chacun sa technique.

La course ne va pas tarder à démarrer. Du côté des supporters, on a qu'un mot à la bouche, le prénom d'un parent, d'une soeur, d'un frère ou celui d'une cousine. "Allez Adeline!!!" crie une famille rennaise pour encourager la petite cousine. On ne connaitra finalement pas le classement de cette fameuse Adeline mais on espère que ces encouragements l'auront un peu poussé.

Tout le monde regroupé derrière la ligne de départ avant le 5 kilomètre de la France Bleu Armorique Sécurité Routière © Radio France - Alexandre Frémont

En tout cas sur la ligne d'arrivée, après 5 km, certains sont très heureux d'avoir fini, on le voit sur leurs visages. Et le meilleur pour la fin : un groupe de 4 filles avait décidé de courir en tutu rose. "On pensait qu'il y allait avoir du monde de déguisé, du coup on est un peu déçu", ironisent ces filles. Si elles voulaient du déguisement, il fallait venir à la balade famille MacDo, elles auraient été servies.

En famille et déguisé

Thomas, 9 ans et son père se préparent à la course des 600 mètres MacDo © Radio France - Alexandre Frémont

En faisant un tour à la balade des familles MacDo de 600 mètres, il y a un air de carnaval qui flotte avant l'heure. Parce que traditionnellement, cette course, on la fait déguisé. Alors vous avez d'un côté les 101 dalmatiens et Cruella.

Bon, il y n'y a pas 101 dalmatiens mais pas loin... © Radio France - Alexandre Frémont

Il y a aussi Pikatchu, des clowns.. mais aussi un romain et son glaive. Derrière le déguisement, c'est Thomas, 9 ans. Et des personnages de Star Wars de l'autre côté. Arthur, 9 ans et demi prend la place d'Anakin Skywalker ce jour-là et son père Christophe se transforme en stormtroopeur.

Tous sont là pour une chose : en profiter tous ensemble, en famille, le temps d'une course.. C'est en tout cas le sentiment des frères Jacques, une famille rennaise.

La petite famille termine les 600 mètres de balade tranquillement © Radio France - Alexandre Frémont

Et comme le dit la comptine : "Frère Jacques, dormez vous..?" Et bien oui, là pour le coup, on peut dire que oui. Les frères Jacques, un peu endormi, ont fini en queue de peloton de cette course Macdo. Mais le principal est ailleurs : "On est venu pour se faire plaisir avant tout et être en famille c'est le plus important"