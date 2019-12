PHOTOS - Retraites : troisième grande manifestation à Avignon contre la réforme

Ce mardi matin, ils étaient plus de 5.000 manifestants à Avignon selon la police, 14.000 selon les syndicats, à défiler contre la réforme des retraites. Le cortège rassemblé en milieu de matinée aux allées de l'Oulle a ensuite gagné la préfecture en passant par l'Hôtel de police et la gare centre.

Avignon, France

Aux syndicats bien identifiés par leurs drapeaux et barrières s’ajoutaient, dans le défilé de ce mardi, de nombreuses professions et corporations : des hospitaliers aux enseignants en passant par les sapeurs-pompiers, les cheminots, les agents territoriaux, etc. Le collectif Gilets jaunes 84 était aussi présent dans le cortège. Les avocats du barreau d'Avignon, en grève également, ont rejoint la manifestation à hauteur de la gare. La manifestation s'est dissoute dans le calme vers 13h devant la préfecture après les prises de paroles et la détermination proclamée d’obtenir le retrait du projet de réforme des retraites.

Une manifestation qui aura débuté par un incident sur les allées de l'Oulle avant que le cortège ne s'élance : un des manifestants, un septuagénaire, a eu la moitié de la main droite arraché au niveau du pouce alors qu’il tenait une fusée de détresse prête à être lancée. Un autre manifestant proche de lui a été touché derrière la tête par un éclat et soigné sur place par les pompiers. Le blessé a été lui transporté sur la clinique Fonvert à Sorgues, spécialisée dans la chirurgie de la main.

Le rassemblement sur les allées de l'Oulle © Radio France - JM Le Ray

Des pompiers dans le défilé mais aussi en intervention pour secourir un manifestant grièvement blessé à la main par une fusée © Radio France - JM Le Ray

Original, Annie a dessiné et peint elle-même sa pancarte en imaginant le chef de l'état qui serait sourd aux revendications © Radio France - JM Le Ray

Le cortège a longé les remparts par l'Hôtel de police et la gare centre © Radio France - JM Le Ray

Les avocats avignonnais en grève ont rejoint le défilé © Radio France - JM Le Ray

Les manifestants ont lontemps stationné à leur point d'arrivée : la préfecture © Radio France - JM Le Ray

Slogans , chants et prises de parole mais aussi fumigènes devant la préfecture de Vaucluse © Radio France - JM Le Ray