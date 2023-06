Un chargement exceptionnel de 4 éoliennes sur le port de Cherbourg

C'était un "grand jour" ce lundi 5 juin 2023 pour les élus manchois : le premier chargement d'éoliennes depuis le port de Cherbourg. Il s'agit des 4 éoliennes sur les 71 destinées au parc de Fécamp qui doit ouvrir à la fin de l'année. Elles ont été embarquées sur un navire hors-norme, long de 147 mètres, large de 42, il dispose d'une grue capable de lever 1000 tonnes jusqu'à 65 mètres en hauteur. Il n’y en aurait que trente-deux de ce genre au monde.

Un navire très rare pour le chargement

Ce chargement est rendu possible à Cherbourg grâce au "HUB EMR" : un site de 15 hectares dédié au stockage et au pré-assemblage des éoliennes (les turbines et les pales sont construites au Havre, les mâts proviennent d’Espagne). Les éoliennes sont ensuite mises en place sur le navire pour gagner du temps en mer. A Cherbourg on pré-assemble les éléments avant de les embarquer sur le navire direction Fécamp. Les livraisons, sur ce hub de pré-assemblage, ont débuté en mars. Entre déchargements et chargements, la construction du parc de Fécamp devrait représenter cette année soixante-dix escales pour le port.

Cherbourg est aujourd'hui le premier port EMR de France

A la sortie du bus ce lundi midi pour la visite on pouvait entendre des élus manchois s'exclamer "on se croirait à Rotterdam". C'est vrai que les installations sont spectaculaires. D'abord ce fameux "Hub EMR" et ses 15 hectares dédiés au pré-assemblage et au stockage d'éoliennes avec une résistance pour le stockage de 50 tonnes au mètre carré. A titre comparatif le 2e port français a lui une capacité de 10 tonnes. Il y a aussi l'usine LM Wind Power qui fabrique des pales et a créé 800 emplois. Cherbourg est aujourd'hui le premier port EMR de France.

Un renouveau pour le port de Cherbourg

Si aujourd'hui Cherbourg revient sur le podium des ports industriels en France cela n'a pas toujours été le cas selon Benoit Arrivé le maire de Cherbourg-en-Cotentin : " il y a 10 ans certains nous expliquait que cela ne servirait à rien, que le port ne pouvait pas retrouver une véritable santé, qu'il en fallait pas construire les terre-pleins, construire des usines et aujourd'hui on dit que le port retrouve une activité mais en réalité je ne suis pas persuadé que le port ait eu un jour une telle activité".

Benoît Arrivé qui souhaite maintenant que le gouvernement fasse confiance à l'hydrolien et au projet des CMN dans le Raz Blanchard. Une décision gouvernementale est attendue dans les prochain jours.

Le port qui aujourd'hui a pleins de projets comme le ferroutage : "en 2018 le transport de marchandises représentait 8 000 tonnes aujourd'hui on en est à 390 000" précise le président de la région Normandie Hervé Morin. En 2024/ 2026 il y aura l'électrification des quais bref un mix énergétique avec le nucléaire qui fait dire aujourd'hui aux élus normands que ce n'est que le début de l'aventure d'un port au potentiel gigantesque.