PHOTOS. Un couple d'artisans papetiers s'installe à Moutier d'Ahun pour fabriquer du papier 100% creusois

Laurence et Bruno Pasdeloup viennent d'installer leur atelier en Creuse. Ce couple d'artisans papetiers, métier rarissime en France, veut créer la première ferme papetière du pays et faire découvrir leur passion aux habitants et touristes.

Il ne reste que sept ou hui artisans papetiers dans toute la France, et la Creuse a la chance d'en accueillir deux depuis le mois d'octobre. Bruno et Laurence Pasdeloup ont quitté le département très touristique de l'Ain pour installer leur atelier à Moutier d'Ahun. Ils viennent d'acheter un corps de ferme pour développer leur activité et faire connaître leur métier, devenu rarissime.

Ce couple de passionnés s'est reconverti dans la papeterie d'art il y a quelques années. Ils fabriquent à la main du papier à partir de fibres naturelles, des techniques héritées du 13e siècle. "Des aquarellistes nous passent commande pour du papier un peu épais, des relieurs, des graveurs... Nos clients viennent de Creuse, de France et du monde entier", explique Laurence.

Elle s'occupe de la transformation : "Carterie, bijoux, objets de décoration, on peut faire énormément de choses avec du papier." Y compris travailler dans l'aéronautique : le couple réalise des expérimentations pour les designers mais aussi pour les avions et les fusées : "C'est un petit peu secret car c'est de la recherche", sourit Laurence.

Du papier avec du chanvre creusois

Notre ambition est d'être le plus possible autonome sur notre production

Bientôt, leur papier sera fabriqué avec des matières premières 100% creusoises : "On s'est installés en Creuse parce qu'on a la chance ici d'avoir un corps de ferme avec du terrain. Notre ambition est d'être le plus possible autonome sur notre production. On va cultiver du chanvre notamment l'an prochain pour agrémenter nos papiers."

Ils veulent aussi planter du lin, et créer ainsi la première "ferme papetière" de France.

Développer le tourisme

Leurs projets ne s'arrêtent pas là. Ils fourmillent d'idées et veulent aussi développer le tourisme culturel. "On veut faire plein de trucs en Creuse ! Accueillir du monde dans notre gîte et au camping, des gens qui viennent faire des vacances culturelles, avec des ateliers d'arts graphiques", détaille Bruno.

On est fiers qu'ils s'installent ici, ça va donner un renouveau

Ils espèrent que ce lieu deviendra à terme un centre culturel autour des arts graphiques et du papier et un espace associatif avec concerts, soirées contes, etc. Bruno résume : "L'idée est de faire vivre l'endroit !" Leur arrivée est saluée par les habitants comme André et Catherine : "On est fiers qu'ils s'installent ici, ça va donner un renouveau. C'est bien que des gens travaillent de manière ancienne et que le métier ne se perde pas complètement."

