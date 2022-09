PHOTOS - La nouvelle éco en Isère : le point sur les grands chantiers industriels du département

Ce sont des chantiers lancés entre fin 2021 et début 2022, parfois en grande pompe, dans les domaines de l'hydrogène, des semi-conducteurs, des leds ou encore des reconversions industriels. Il suivent leur cours dans la métropole de Grenoble et dans le Grésivaudan. Point de situation, en image.

L'annonce de leur implantation ou de leur construction a fait l'évènement l'an dernier. Leur première pierre a parfois attiré jusqu'au président de la République. Où en sont, en cette rentrée, les chantiers des industries dites "d'avenir" en Isère ? France Bleu fait le point en images.

Les grues sur le site STMicroelectronics à Crolles

L'annonce de sa construction avait été suivie, en juillet, d'une visite d'Emmanuel Macron lui-même dans le Grésivaudan : STMicroelectronics a débuté, sur son site de Crolles, la construction de sa future usine "300 mm" en partenariat avec l'américain Globalfoundries. Annoncée comme un investissement d'un milliard d'euros, au sein d'un vaste plan de 5,7 Mds d'euros en tout, la nouvelle unité de fabrication devrait créer "1.000 emplois". En ce mois de septembre 2022 les opérations de terrassement et de mise en place des pieux de fondations sont en cours. La construction du bâtiment va démarrer dans la foulée. Selon STMicroelectronics "l’installation de la nouvelle salle blanche débutera l’année prochaine et s’étalera sur plusieurs trimestres" et la nouvelle unité "devrait atteindre sa pleine capacité d’ici 2026 pour produire jusqu’à 620 000 plaques 300 mm par an". Il est à noter que face à son besoin de main d'œuvre l'entreprise organise un nouveau "job dating" le 14 septembre au Stade des Alpes à Grenoble, "avec plus de 300 postes ouverts pour les sites de Crolles et Grenoble".

Le chantier sur le site STMIcroelectronics de Crolles est très visible à gauche de l'image © Radio France - Laurent Gallien

"Bernin 4" en travaux chez Soitec

Juste à côté de STMicroelectronics, l'autre grand spécialiste des semi-conducteurs du Grésivaudan, Soitec, est également en chantier. Il a lancé en mars 2021 le chantier d'une nouvelle usine "Bernin 4" qui accueillera la fabrication d'un support de puces en carbure de silicium, particulièrement destinés aux besoin de l'industrie automobile. Son lancement a été accompagné d'une visite d'Agnès Pannier-Runacher, puis du commissaire européen Thierry Breton. Le nouvel ensemble abritera 2.000 mètres carrés de salles blanches supplémentaires et devrait employer à terme "environ 400 personnes". Soitec vise "des temps de démarrage très rapides d'ici à la mi-2023, une qualification sur le second semestre 2023 et une croissance de la production sur 2024 et 2025".

Chantier "Bernin 4" chez Soitec, à Bernin © Radio France - Laurent Gallien

Champagnier, nouvelle "place to be" dans la métropole grenobloise

Outre l'axe Crolles-Bernin, il y a des chantiers imposants en cette rentrée encore, sur la récente zone d'activité du Saut du Moine à Champagnier. L'ancien tènement occupé par l'usine Poliméri, vit en ce moment au rythme des chantiers des futurs usines de HRS (Hydrogen refueling solutions), constructeur de stations d'approvisionnement en hydrogène et de Aledia, entreprise porteuse d'une nouvelle technologie de leds pour les écrans.

A Champagnier, construction des usines Aledia (au premier plan) et HRS © Radio France - Laurent Gallien

Il est impossible, quand on passe sur la RN85 entre Grenoble et Vizille, de rater l'imposant bâtiment du futur site HRS. Un ensemble "d'une surface totale de 14.300 mètres carrés", avec une capacité de production de "180 stations par an". Le chantier, qui a débuté en décembre 2021, sera livré en plusieurs fois : "d'ici la fin de l'année pour la zone d'essai, précise l'entreprise, premier semestre 2023 pour l'atelier de production et second semestre 2023 pour les bureaux". Créations d'emplois attendus : 150 d'ici fin 2025. Ce nouveau site est un investissement de 20 millions d'euros.

Le futur site HRS à Champagnier © Radio France - Laurent Gallien

Il est à noter, toujours dans l'hydrogène, que la société SteelHy est aussi en train de bâtir sa nouvelle usine aux côtés de HRS, dans des dimensions plus modestes toutefois.

Future usine SteelHy à Champagnier © Radio France - Laurent Gallien

Aledia, futur géant des leds

Champagnier et la métropole grenobloise sont aussi le choix fait par une entreprise considérée comme étant à fort potentiel : Aledia ! Elle est porteuse d'une technologie innovante de leds pour les écrans économes en énergie, et elle a lancé en décembre 2021, en présence de la ministre de l'industrie de l'époque, devenu ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, le chantier de son futur site de production. Un ensemble de 14.000 mètres carrés sur 3,3 hectares. Perspective en terme d'emplois : "550 en quatre ans" ! La livraison est toujours annoncée pour cette fin d'année 2022 et de fait, le chantier parait très avancé sur place.

Le site Aledia en construction à Champagnier © Radio France - Laurent Gallien

Verkor : la croissance qui donne le vertige

Dans Grenoble, sur une partie de l'ancienne emprise Merlin Gerin puis Schneider Electric, c'est le chantier de la société Verkor qui se remarque. L'entreprise est en train de rénover et de reconstruire sur 15.000 mètres carrés. La société, qui va implanter sa future gigafactory de batteries pour l'automobile dans les Hauts-de-France, va conserver son siège et sa force de R&D à Grenoble. Lancé fin 2021, le chantier de ce "Verkor Innovation Center" est déjà en partie terminé. "Le R&D lab est opérationnel, explique Sylvain Paineau, co-fondateur de Verkor, on sort nos batteries, on sort nos premiers produits", et malgré tout le chantier se poursuit pour construire la "ligne pilote de fabrication de batteries, une sorte de mini-usine" qui devrait être opérationnelle en début d'année prochaine. "Le gros œuvre est terminé et nous allons recevoir les premiers matériels dans ce mois de septembre" explique Sylvain Paineau. Une fois achevé le tout, qui servira également à la formation, fera encore grandir Verkor qui est déjà passée en deux ans, de 6 personnes à près de 200 salariés ! "Nous allons aussi maintenant recruter une population de techniciens et d'opérateurs." Rappelons que près de Dunkerque, le projet de giga-usine, qui vient d'achever sa phase de concertation, préalable à l'enquête publique, nécessitera près d'un millier de salariés.

SLS Actiparc au Cheylas : la mue de l'ancien site Ascométal se poursuit

Au Cheylas, dans le Grésivaudan près de Pontcharra, il y a un chantier quasiment permanent depuis 2017 et dont le rythme ne faiblit pas, sur l'ancien site Ascométal. Le site de 30 hectares, 40 000 mètres carrés de bâtiment, a déjà rénové de quoi reloger ou loger une cinquantaine d'entreprises et 300 emplois. L'installation la plus spectaculaire étant celle d'Alstom fin 2021, pour la rénovation de rames de métro et "d'autres matériels roulant". "Cette fois-ci, explique Mathieu Janin, président de la SLS Actiparc qui gère le site, on est plutôt sur de la déconstruction totale et de la reconstruction aux dernières normes". Dix millions d'euros sont investis "pour un nouveau bâtiment de 6.000 mètres carrés et un autre de 1.500 mètres carrés". Cette fin 2022 devrait être consacrée aux démolitions, avant d'accueillir fin 2023 de nouvelles entreprises mais toujours orientées "ferroviaire, hydrogène , batteries au lithium...". Des activités qui font déjà l'identité d'un parc d'activité qui a également de gros projets en matière d'énergie renouvelable et d'autonomie énergétique.