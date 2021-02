PHOTOS : une centaine de manifestants à Périgueux à l'appel de la CGT et de la FSU

La CGT et la FSU appellent à la grève et à la mobilisation ce jeudi 4 février pour défendre l'emploi, les services publics et demander des hausses de salaires. La CGT dénonce par ailleurs la grande précarité des jeunes dans ce contexte de crise sanitaire. Les deux syndicats prévoient trois rassemblements en Dordogne : à 10h30 au départ du Palais de justice de Périgueux, à 15 heures depuis le tribunal de Bergerac, à 15 heures depuis la place de la Grande Rigaudie à Sarlat.

A Périgueux, une centaine de personnes se sont retrouvées devant le Palais de justice avant de démarrer le défilé.

Deux manifestations sont prévues à 15 heures à Bergerac et à Sarlat © Radio France - Timothée Croisan-Cécina