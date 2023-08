Photos : une croisière de luxe sur le Rhône

C'est un bateau de 135 mètres de long et 3000 tonnes qui emmène les 110 passagers et 55 membres d'équipages de Lyon à la Camargue en sept jours. Sept jours entrecoupés de haltes d'où sont proposées des excursions aussi variées que la visite du château de Grignan ou une après midi de canoë dans les gorges de l'Ardèche depuis le port de Viviers par exemple. Il est aussi prévu un tour d'hélicoptère au-dessus du mont Ventoux. Du très haut de gamme, c'est le segment qu'a choisi Riverside a acquérant ce bateau de 60 millions d'euros.

Le Ravel de la compagnie Riverside © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des cabines luxueuses et une suite de 55 mètres carrés

C'est un hôtel de grand luxe flottant sur le Rhône. Vous retrouvez tout le luxe et les services d'un grand hôtel. Les cabines sont luxueuses et on trouve même une suite de 55 mètres carrés avec salon, grande salle de bains, très grande chambre et grand dressing.

Le pont supérieur du Ravel © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Sur le pont supérieur, vous retrouvez un bar et une immense terrasse.

Le bar du pont supérieur © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une petite piscine et un salle de fitness complète l'aménagement du bateau.

La piscine du Ravel © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une croisière à 10 000 €

Il faut environ compter 10 000 € tout compris pour les sept jours de croisière sur le Rhône entre Lyon et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le bateau fait halte à Tain/Tournon, à Viviers, à Avignon et à Arles.

80 000 touristes débarquent chaque saison au port de Viviers

Les croisières fluviales se portent plutôt bien. Le Ravel accueille principalement une clientèle étrangère : allemands mais surtout américains avides de découvrir les centres ville médiévaux de nos villes. Au total et toutes compagnies confondues, 80 000 touristes débarquent chaque année au port de Viviers ce qui en fait le quatrième port après Lyon, Avignon et Arles.

Un bijou de technologie

Le bateau est un bijou de technologie selon le capitaine Philippe Stypa. Il est à la fois très maniable mais il faut avoir un très bonne expérience pour le piloter sur le Rhône qui reste "un fleuve difficile notamment en cas de fort courant, de vent ou de brouillard". Le passage des nombreuses écluses restent compliqué puisqu'il ne reste que 15 centimètres de chaque côté du bateau au sein de l'écluse.