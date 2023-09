Photos : une des plus grosses friches industrielles de Graulhet s’offre un nouvel avenir dans le cuir

A Graulhet, dans le Tarn, Amandine et Logan Guy-Gras ont repris les Ateliers Fourès en 2016 et l’entreprise compte aujourd’hui un peu plus de 40 salariés. Ils fabriquent des portefeuilles, des ceintures, des sacs 100% français à Graulhet depuis 1969. Des produits qui plaisent de plus en plus. Depuis quelques années, l’entreprise a une croissance fulgurante. Elle a bénéficié de 280.000 euros d'aide lors d'un premier appel à projet France Relance pour acheter de nouvelles machines. L’entreprise travaille maintenant à un énorme projet de déménagement dans le cœur de Graulhet. Elle a lancé des travaux dans une des friches les plus connues de la ville : la friche industrielle Bourdaries.

ⓘ Publicité

Construire la ville sur la ville

L’entreprise veut en faire un écrin pour l’entreprise. Un projet qui est en tout cas ambitieux, il aurait été plus simple de reconstruire dans une zone artisanale. Mais évidemment c’est une manière de ne pas grignoter de terrain, "construire la ville sur la ville", insiste la conseillère régionale Claire Fita, qui soutient le projet. Et puis surtout, pour Amandine Guy-Gras cela donne une image à la marque. Un lieu instagramable, ose la dirigeante des ateliers Fourès.

Pour le moment, le bâtiment n’a pas de toit. Mais avec ses hauteurs de cathédrale, il impressionne. Il est composé de deux structures (une de 1904 et une autre de 1970) posées au bord de la rivière Dadou comme l’étaient quasiment toutes les mégisseries de Graulhet. Ce rachat de friche industrielle affiche un budget de 2,2 millions d’euros, aidé à hauteur de 41 % par l’Etat (500.000 euros) et la Région Occitanie.

La ville compte plus d’une centaine de mégisseries (entre 120 et 140) selon le maire de Grauhlet, Blaise Aznar. Une grosse quinzaine sont totalement à l’abandon. Une trentaine font l’objet de projets.

La friche industrielle Bourdaries avant les travaux. © Radio France - SM

Leprojet de travaux pour la friche industrielle Bourdaries. © Radio France - SM

Les Ateliers Fourès décident d’installer leurs nouveaux locaux dans une ancienne mégisserie de Graulhet. © Radio France - SM

Les Ateliers Fourès décident d’installer leurs nouveaux locaux dans une ancienne mégisserie de Graulhet. © Radio France - SM