PHOTOS - Une journée sur le stand du Vaucluse au salon international de l'agriculture

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Vaucluse

Jusqu'au dimanche 3 mars, les agriculteurs et producteurs vauclusiens de relaient au salon international de l'agriculture à Paris pour faire connaître leurs produits à toute la France, face à des consommateurs de plus en plus exigeants mais toujours aussi gourmands.