PHOTOS - Une villa de 300m² à Cagnes-sur-Mer offerte à une association qui recueille les chats abandonnés

C'est la belle histoire pour l'association niçoise Arpa (Alliance pour le respect et la protection des animaux). En 2020, elle a hérité d'une villa située en plein centre de Cagnes-sur-Mer de la part d'une femme qui appréciait visiblement les actions de l'association mais qui n'a jamais rencontré sa présidente. Seules conditions fixées dans le testament afin d'occuper cette bâtisse de 300m² qui dispose d'un jardin de 500m² : s'occuper de sa tombe et faire de sa demeure une maison pour chats. "Je veux garder une partie de la maison pour ces vieux chats qui ont moins de chances d'adoption. Ils méritent tout autant d'avoir le meilleur", précise Anne-Marie David, présidente de l'Arpa.

ⓘ Publicité

loading

Une belle villa qu'il faut absolument rénover

Pour l'instant, la ville est en travaux et sera fin prête l'an prochain, en 2024, pour accueillir jusqu'à 100 chats. "Il y aura des jeux, des choses au mur, des endroits où ils pourront se promener, naviguer, et on va aménager le jardin", promet-elle. Et à ceux qui lui diraient qu'elle remplit les poches de l'association, Anne-Marie David leur répond : "La maison est toute à refaire. L'intérieur est en piteux état, l'électricité n'est pas aux normes, les murs partent en cacahuète, il y a tout qui s'effondre. On est très content de l'avoir mais il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas de l'argent qui arrive sur le compte de l'association."

Une partie du jardin de cette villa à Cagnes-sur-Mer. - Arpa

Le coût total des travaux avoisine les 400.000 euros. "On économise depuis trois ans et on peut la rénover grâce à cela ainsi qu'à l'aide de nos 2.500 bénévoles et de celle du fonds de dotation Négresco et j'en profite pour remercier chaleureusement Mme Augier (la présidente, n.d.l.r*) pour cela*", ajoute Anne-Marie David.

loading