PHOTOS - VIDEO Retour sur la manifestation des fonctionnaires à Grenoble

Environ 2 500 fonctionnaires et salariés de la fonction publique ont défilé ce mardi dans Grenoble, entre campus et Préfecture. Retour sur le cortège en quelques photos. En Isère 300 personnes environ ont également défilé à Bourgoin-Jallieu et il y a eu un rassemblement devant la mairie de Vienne.

Une fois n'est pas coutume la manifestation a débuté sur le campus de St Martin d'Hères © Radio France - Laurent Gallien

© Radio France - Laurent Gallien

Le cortège aux abords du Stade des Alpes direction la Préfecture via la Métro et le Rectorat © Radio France - Laurent Gallien

Seul incident dans le cortège : lorsque des manifestants aux visages masqués s'en sont pris aux représentants du syndicat SGP Police... qui ont réagi!

Un début de bagarre vite éteint...