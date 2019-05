PHOTOS, VIDEOS : revivez la fête de la fraise à Vergt, en Dordogne

Vergt, France

Vous l'attendiez depuis deux ans ? Et bien elle était de retour ce dimanche.

La célébrissime fête de la fraise de Vergt a fait son grand retour ce dimanche avec sa 19e édition.

Lydie porte le costume de la fraise depuis janvier 1998 © Radio France - Antoine Balandra

Après l'édition 2018 qui avait été annulée faute de bénévoles, la traditionnelle fête vernoise a donc pris un nouveau départ. Le principe reste le même : marché fermier, marché aux fleurs, producteurs de fraises, vide grenier et poule farcie.

Mais aussi comme toujours, défilé des confréries du Périgord, intronisations, messe, et tarte aux fraises géante.

L'arrivée des confréries du #perigord dont celle de la fraise à Vergt en #Dordognepic.twitter.com/TmkyCn8Lwj — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 19, 2019

Malgré un temps maussade, certains n'auraient manqué le moment pour rien au monde. Marcelle et sa copine ont par exemple fait le chemin de Saint Martial d'Albarède, sans hésiter : "Cela fait cinq ou six fois que l'on vient. On aime tout, les fraises, la crème, la poule au pot, les confitures aussi" rigolent-elles.

Miam miam dit-on devant la grande tarte aux fraises © Radio France - Antoine Balandra

Philibert de La Douze, lui aussi est un habitué. "C'est dommage qu'il pleuve, il ferait mieux ce serait encore mieux" dit-il

Une filière en difficulté

Sous la halle, il y avait aussi le défilé des confréries. Mené comme toujours par Lydie, heureuse de ré-enfiler enfin son beau costume de fraise.

"Cela fait depuis janvier 1998 que je fais la fraise. Je ne les aime pas, je les adore... Ce côté sucré et acidulé" dit-elle le sourire aux lèvres

Vergt a donc retrouvé sa fête traditionnelle. Un moment important note le maire Raymond Cacan. "C'est le reflet de tout notre secteur. C'est la vie des habitants depuis des dizaines d'années" explique-t-il.

Les Abeilles de Bergerac à Vergt © Radio France - Antoine Balandra

Tout cela dans un contexte difficile pour la filière en pays vernois qui a perdu près d'une cinquantaine de producteurs en deux ans.

Grosse ambiance à la fête de la fraise de Vergt #Dordognepic.twitter.com/rDqxhjJMym — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 19, 2019

Un chiffre résume assez bien la situation : 46 producteurs de fraise en moins exactement. Et une saison 2019 qui a en plus mal démarré explique Luis Rodrigues producteur à Cendrieux.

"C'est une année compliquée, par rapport au prix, et par rapport au temps qu'il fait, il n'y a pas assez de consommation" dit-il

Des prix trop bas, un temps médiocre cette année qui ne pousse pas à la consommation... Et puis il y a les difficultés structurelles de la filière... Et notamment des fraisiculteurs qui vieillissent et ne trouvent pas de repreneurs comme Christine Lestang, installée à Veyrines de Vergt...

Séance d'intronisations à Vergt © Radio France - Antoine Balandra

"Nous n'avons pas de repreneur, après nous, _il n'y aura plus de fraises, il y a beaucoup de monde dans ce cas_. Ceux qui sont à la retraite, ils arrêtent sans repreneur et cette filière rapporte bien moins qu'il y a dix ou quinze ans et la fraise ne se vend pas beaucoup plus cher" explique la productrice

Contexte difficile pour les producteurs de fraise même si les clients se bousculent à Vergt © Radio France - Antoine Balandra

Difficile de trouver des saisonniers qui reviennent chaque année. Sans compter les distorsions de concurrence avec les fraises de Pologne ou d'Allemagne. Bref, la fête de la fraise est un bref rayon de soleil dans un contexte perturbé.

Jacques Auzou intronisé dans la confrérie de la fraise du Périgord © Radio France - Antoine Balandra

A noter que cette année, c'est le maire de Boulazac, président du Grand Périgueux Jacques Auzou qui a été intronisé dans la confrérie de la fraise du Périgord. Un honneur pas si anecdotique dit-il : "La fraise, c'est une page d'histoire de la Dordogne, elle vient après la fin de la guerre et pour des raisons de terroir, elle démarre à Eglise Neuve, à Vergt, c'est ce qui fait la richesse de ce lieu. Il y a eu 9000 tonnes de fraises l'an dernier. Quand j'étais percepteur ici, il y en avait 25.000. Cela fait la richesse de ce terroir, c'est important de le défendre" dit-il