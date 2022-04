PHOTOS - Visitez le nouveau parc des expositions de Strasbourg

Le nouveau parc des expo de Strasbourg va enfin voir le jour. Il proposera aux visiteurs et aux organisateurs d'événement plus de 25.000 mètres carrés de surface. Il aura coûté plus de 120 millions d'euros et se veut exemplaire en terme d'écologie

Le nouveau parc des expositions de Strasbourg est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'environ trois mois de travaux avant son inauguration et sa mise à disposition pour la foire européenne de Strasbourg début septembre. L'immense bâtiment de 25.000 mètres carrés situé au Wacken a été construit par un cabinet d'architecte japonais.

Il est donc presque terminé après des années d'attente et près de trois ans de travaux. Il aura coûté plus de 120 millions d'euros (90 millions pour l'Eurométropole, près de 4 millions pour l'Etat, 10 millions pour la région, 6.5 pour le département du Bas-Rhin, et 10 millions pour la ville de Strasbourg).

Ce parc des expo est composé de trois grands halls de 4.000 mètres carrés, d'un hall de 6.000 mètres carrés et d'une nef vitrée donnant sur le canal de dérivation, et intégré au quartier du Wacken. La nef dispose de nombreux panneaux de bois pour rendre l'espace plus chaleureux. Les architectes ont aussi voulu faire en sorte d'intégrer le bâtiment à son quartier, et en faire un espace agréable où le visiteur ne se perd pas.

L'un des halls du futur parc des expositions de Strasbourg

Un bâtiment dont Strasbourg avait en tout cas besoin estime Jeanne Barseghian, la maire de la ville. "Il est essentiel que Strasbourg puisse bénéficier d'un parc des expositions à la hauteur de sa vocation européenne et internationale. Là nous avons un outil formidable, qui en plus se situe en plein cœur d'agglomération à et deux pas des institutions européennes" dit l'élue écologiste.

Dans la nef du nouveau parc des expositions de Strasbourg

Strasbourg va donc pouvoir à nouveau attirer largement le tourisme d'affaire se réjouit également Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole. "Nous sommes très volontaires pour soutenir le tourisme d'affaire. Accueillir des grands congrès. Nous avons là un très bel équipement, moderne, très lumineux, très accueillant pour stimuler le tourisme d'affaire et donner suite à la démolition des halls de l'ancien parc d'expo, nous voilà fin prêts pour rendre le territoire de la métropole encore plus attractifs" explique-t-elle.

L'extérieur du parc des expositions

Le bâtiment se veut en plus exemplaire en terme d'économies d'énergie, d'écologie.

Un bâtiment ambitieux en terme d'économies d'énergie

"Le travail de notre agence, c'est de travailler le rapport à la nature et à l'écologie. Donc on a 2.400 mètres carrés de structure bois qui sont mises en place pour supporter l'ensemble des auvents, qui vont protéger d'un point de vue solaire l'ensemble des bâtiments. On met en place le géocooling donc on se sert de la nappe phréatique pour rafraîchir le bâtiment. On met en place également la ventilation naturelle. Donc chaque élément en terme de design et d'architecture sert le bon sens en matière énergétique" détaille Matthieu Wotling, architecte à l'agence Kengo Kuma.

Dans la nef du parc des expositions de Strasbourg

Sur le toit, 5.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront aussi déposés, soit la plus grande installation du Grand est sur un immeuble. Et l'excédent d'électricité sera mis à disposition des bâtiments environnants. Bref, un écrin précieux pour Christophe Caillaud Joos le directeur général de Strasbourg Events . "On a de la chance, parce que dans la compétition européenne ou internationale, il faut de nouveaux équipements. Strasbourg aura ainsi une ambition importante. On va rentrer dans la cour des grands" estime-t-il, "On aura quasiment 75.000 mètres carrés à disposition avec le palais des congrès juste à côté" explique le responsable.

Sur le toit du nouveau parc des expositions seront installés des panneaux photovoltaïques

Le tout premier événement accueilli au nouveau parc des expo, ce sera la foire européenne, dès le 2 septembre.