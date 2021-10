PHOTOS - Voici à quoi ressemblera le centre de Nice, une fois réaménagé

De la verdure, des vélos et moins de voitures dans le centre de Nice. Les travaux de la 2ème partie du projet de Trame verte,- opération d'aménagement du centre-ville de Nice-, ont débuté hier. A terme, il y aura plus d'espace sur les trottoirs, des pistes cyclables et moins de voiture dans les rues la de la Liberté, de la Buffa et sur la Place Grimaldi. Rendez-vous en janvier 2023 pour le résultat final.

La place Grimaldi après le réaménagement - Ville de Nice

La rue de la Liberté, après le réaménagement - Ville de Nice