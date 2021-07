EN PHOTOS : l'atelier de montage de l'usine du futur "Sochaux 2022"

Le compte à rebours est lancé à l'usine Stellantis de Sochaux où le projet Sochaux 2022 entame sa dernière ligne droite : la première voiture test doit être fabriquée le 13 décembre 2020 dans les nouveaux ateliers. Emboutissage, ferrage, montage, logistique, qualité seront regroupés dans deux bâtiments, pour un investissement estimé à 200 millions d'euros et qui doit permettre au constructeur automobile de faire entrer l'usine dans une nouvelle dimension. En effet, la direction assure que le site deviendra le plus efficient au niveau mondial dans la catégorie SUV.

Le travail sur l'ergonomie au cœur de l'atelier montage

Un travail sur l'ergonomie a été réalisé au sein des ateliers pour améliorer les conditions de travail et la pénibilité sur la ligne explique Christian Teixeira, responsable du projet de transformation 2022 : "Pas après pas, la voiture se mettra à la meilleure hauteur possible pour faciliter le travail des opérateurs. La hauteur de la voiture va monter si l'opérateur travaille sur le plancher. S'il fait une garniture de plafond la caisse va être descendue pour qu'elle soit à la meilleure hauteur ergonomique. De la même manière, pour lui faciliter le travail, les pièces qu'il doit monter seront à portée de main, l'opérateur va prendre par exemple la ceinture de sécurité et ne va pas la chercher dans des bacs. Il la prend et se concentre sur son opération de montage". L'atelier sera beaucoup moins bruyant assure la direction, et les sols peints en blanc permettront une meilleure luminosité.

Le trajet de la voiture sur site largement raccourci

Jusqu'à présent à Sochaux, la fabrication de véhicules se faisait sur deux étages et deux bâtiments Un modèle qui a fait son temps explique la direction car les bâtiments actuels sont surdimensionnés, éloignés les uns des autres, et le flux doit être simplifié : à Sochaux 2022, les surfaces ont donc été divisés par deux poursuit Christian Teixeira : "On a concentré tout le montage pour avoir le moins de dispersion possible. Le fait d'avoir un seul bâtiment et un seul niveau nous permet d'optimiser le trajet de la voiture pour avoir un minimum de distance parcouru par la voiture". C'est donc 2 heures de gagnées sur chaque parcours de véhicule.

Les ateliers de Sochaux 2022 © Radio France - Wassilla Guittoune

La logistique automatisée

Un magasin automatisé de 25 mètres de haut va sortir de terre, appelé "Transtockeur". Une palette pourra sortir de cet établissement toutes les 18 secondes en entrée ou en sortie. Autre transformation avec l'arrivée de "butlers", des petits robots capables de soulever une tonne de palettes. Les "AGV" déjà utilisés dans les ateliers vont confirmer leur présence : ce sont des moyens automatisés qui amènent directement les pièces jusqu'aux bords de ligne, auprès des opérateurs.

La première voiture essai sera fabriquée le 13 décembre 2021 © Radio France - Wassilla Guittoune

Une usine ultra performante, déjà visitée par les responsables des sites américains de Stellantis

Le site pourra produire 60 voitures par heure, soit 40 000 par an, ce qui est déjà possible actuellement. La vraie valeur ajoutée, c'est en terme d'efficacité : "_qui dit optimisation de flux, et optimisation des postes, dit meilleur travail, dit forcément optimisation de la copie économique, et donc de gagner en performance économiqu_e" ajoute le responsable du projet de transformation 2022. En revanche, la direction se veut discrète et ne dit pas combien cette optimisation lui permettra d'économiser sur le coût d'un véhicule.