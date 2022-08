Picardie : et si vous échangiez votre maison pendant les vacances ?

Et si vous échangiez votre maison pour les vacances ? Le concept gagne de plus en plus d'adeptes. Et la Picardie attire les touristes.

Plutôt que d'aller à l'hôtel ou de louer un gîte, de plus en plus de vacanciers choisissent d'échanger leur maison. En l'espace de six ans, les échanges de maison ont plus que triplé. La France est d'ailleurs championne dans le domaine selon le site Homexchange, leader du marché. Il faut dire que la France ne manque pas de curiosités touristiques que ce soit côté patrimoine ou simplement côté paysage. Et la Picardie attire les touristes. Le principe est simple : vous vous inscrivez sur un site internet, vous trouvez une destination qui vous fait envie et vous partez vivre chez l'habitant. Il n'y a donc pas de logement à payer sur place, seulement l'inscription sur le site, d'un montant d'environ 100 euros par an.

Depuis le début de l'année, les Picards ont ainsi accueilli près de 4300 nuitées, dont près de la moitié pendant l'été.

Amandine et Marc vivent à Pont-de-Metz, dans l'agglomération d'Amiens ; ils pratiquent l'échange de maison depuis neuf ans. Ils reviennent d'ailleurs de quelques semaines dans le sud de la France et en Espagne. "Au départ, on se disait "mais qui va vouloir venir à Pont-de-Metz?" se souvient Amandine. Ils ont depuis fait une soixantaine d'échanges, la plupart en France, mais ils ont aussi visité l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Espagne.

Une grosse économie pour le budget vacances

Comme les 3/4 des pratiquants de ce mode de voyage, ils y trouvent des avantages en premier lieu économique : des voyages qu'ils n'auraient pas fait, des locations qu'il n'auraient pas pu se permettre. L'un de leur meilleur souvenir ? Un logement à Venise, en plein cœur de la ville.

Ils apprécient également le confort du logement chez l'habitant. Aller chez quelqu'un, c'est se sentir comme à la maison, mais aussi s'immerger dans la culture locale. "Ce n'est pas comme un Airbnb, explique Amandine. On est dans une relation humaine, d'échange, on se prête les choses. Il y a une autre relation qui s'installe, on se téléphone, ce n'est pas comme quand je loue, où je signe un contrat sans avoir aucun contrat avec les loueurs. Et puis quand on fait un échange entre familles, on a tout intérêt et l'un et l'autre de respecter les lieux. On fait tout pour que la maison soit accueillante, pour que les personnes s'y sentent bien. C'est une manière de voyager qui est différente de payer pour une location." La famille découvre aussi des jeux de société, des livres. Leurs deux enfants y ont aussi gagné en autonomie. "Quand on va au Pays-Bas, en Angleterre, ils vont tout seuls dans les magasins, ils se débrouillent, raconte Marc. Et ça je trouve c'est vraiment super".

Marc et Amandine ont aussi reçu des propositions lointaines et qui laissent rêveur : les pays nordiques, les États-Unis et même l'Australie.