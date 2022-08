Picardie : logement, alimentation, fournitures... la rentrée des étudiants toujours plus chère selon la Faep

Une étude publiée ce mardi par la Faep, la fédération des associations étudiantes picardes, met en lumière une augmentation du coût de la rentrée universitaire : 2 292 euros en moyenne, 73 euros de plus en un an.

2292 euros en moyenne. C'est le coût de la rentrée universitaire 2022, estimé par la Faep, la Fédération des associations étudiantes picardes, dans une étude publiée ce mardi. Un calcul qui "comprend les frais de rentrée dont tous les étudiants doivent s’acquitter mais aussi les frais de vie courante. Le calcul annuel du coût de la rentrée permet de se rendre compte de l'évolution des frais qu'engage une étudiante dès le début de ses études", souligne la Faep dans son communiqué de presse. Et le constat est net : la rentrée va couter plus chère aux étudiants : 73 euros de plus qu'en 2021.

Evolution du coût de la rentrée étudiante ces dernières années en Picardie. - Faep

Parmi les postes de dépenses qui augmentent le plus, celui du matériel pédagogique (304,58 euros), en hausse de 16% en 2022. "Cette hausse des coûts, correspondant à 42 € est provoquée par l'inflation touchant notamment le prix du papier, cahier ou encore stylo", poursuit la FAEP.

Situation disparate pour le logement

Les loisirs (+7%), le transport (+4%) sont également en hausse, comme les frais de vie quotidienne : +6,6%. Dans ce dernier cas, les dépenses d'hygiène (+9,60%) mais aussi l'alimentation en dehors des restaurants universitaires sont là aussi en augmentation (10,42%). Concernant les frais de scolarité, la Contribution de Vie Étudiante et de Campus augmente de 3 euros, passant à 95 euros.

Sur le logement, la situation est plus disparate : si en moyenne sur la Picardie le logement augmente de 5% (soit 22 euros), le loyer sur Amiens ne bouge pas : 448 euros. C'est en augmentation par contre sur Beauvais, Berck, Clermont, Compiègne, Creil, Laon, Saint Quentin (cf graphique ci-dessous). La Faep craint une rapide envolée des prix dans les prochaines années, "avec la ligne de TGV Amiens-Paris, cela ne va cesser d'augmenter, car les gens pourront vivre sur Amiens et travailler sur Paris", souligne Paul Lafay, le président de la Fédération.

L'évolution du prix des loyers est très disparate selon les villes picardes. - Faep

Seul poste de dépense en baisse, cette année, celui de la téléphonie et d'internet : -3%. Cette augmentation générale des coûts risque d'avoir des conséquences pour bon nombre d'étudiants, poursuit Paul Lafay. "On le dit assez souvent, mais les revenus des étudiants n'augmentent pas, ne bougent pas, alors que les frais de la vie augmentent. Donc vraiment, pour certains, c'est inimaginable de faire face à la rentrée étudiante sans demander soutien à la famille ou en prenant un emploi étudiant. On rappelle qu'un étudiant sur deux salariés dans une entreprise et vraiment ça met en péril les études. Il faut se rendre compte que quand on est étudiant, on rentre le soir des cours et après il faut aller travailler. Mais du coup, quand est-ce que l'on révise ? Quand est-ce qu'on prépare de partiels ? C'est toujours une situation un peu compliquée et en général, ce public là a un taux de réussite aux examens qui est bien inférieur au public qui ne travaille pas."

La Faep, membre de la Fage, réclame depuis plusieurs années une réforme globale et en profondeur du système de bourses, pour éviter notamment les effets de seuil. Pour rappel, les bourses vont augmenter de 4% à la rentrée. Une prime exceptionnelle de 100 euros a également été finalement adoptée, malgré l'opposition du parti Les Républicains.