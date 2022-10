Picardie: où trouver du carburant dans les stations-services près de chez vous ?

"Il n’y a pas de pénurie" de carburants, affirme le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce mercredi lors de son point presse hebdomadaire, tout en concédant que 12% des stations sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Dans les Hauts-de-France, la situation est plus problématique qu'ailleurs en France, car on y "atteint près de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés." Et cela se confirme à la pompe : pas de SP 98, de 95 ou bien de gasoil dans certaines stations en Picardie, notamment dans la Somme.

Pour s'assurer, avant de prendre le volant pour aller faire le plein, que la station la plus proche de chez vous a bien été ravitaillée, le gouvernement propose un outil. Une carte, mise à jour régulièrement, qui permet de savoir si la station est ouverte, et quel type de carburant est disponible.

Pour connaitre la disponibilité, il suffit d'entrer le type de carburant et le département ou la commune concernée. © Radio France - Capture écran

L'utilisation est assez simple, il suffit d'entrer le numéro de département ou la commune qui vous concerne. Il vous faudra également sélectionner le ou les carburants qui vous intéressent. Ces données sont mises à jour en fonction des livraisons. N'hésitez donc pas à actualiser régulièrement pour vous tenir au courant. Par ailleurs, le site permet de consulter les tarifs de chaque carburant, en fonction de la station. Un bon moyen de faire des économies.