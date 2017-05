Pickup Station, la consigne automatique pour retirer ses commandes Internet à toute heure à la gare de Grenoble

Commander n'importe quand sur Internet c'est possible, mais retirer son colis pose parfois des problèmes d'horaires quand on travaille. Désormais en choisissant d'être livré à la consigne automatique Pickup Station à la gare de Grenoble, on peut récupérer son paquet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Un nouveau service offert à la gare de Grenoble : une consigne automatique où l'on peut récupérer en une quinzaine de secondes, montre en main, ses colis commandés sur Internet. Pickup Station est une consigne sécurisée gérée par une filiale de La Poste qui peut recevoir jusqu'à 80 colis. Elle est installée à l'extérieur de la gare, adossée à un transformateur sur le parvis. Et surtoutj, elle est accessible à toute heure du jour ou de la nuit.

Il ne faut pas plus de 15 secondes pour retirer un colis (Laurent Soleilhac, directeur Marketing de Pickup)

Véronique Saviuc a testé la Pickup Station de la gare de Grenoble

6500 sites marchands proposent désormais de livrer leur commande dans cette "Pickup Station". Il suffit de choisir ce mode livraison au moment de la commande. Il y en a déjà 300 en France, dans les gares (déjà en gare de Voiron par exemple) mais aussi près des postes (la poste centrale Chavant à Grenoble) , dans des centres commerciaux, ou d'autres lieux très fréquentés

A la gare de Grenoble, elle devrait faciliter la vie des 28 000 voyageurs qui y passent chaque jour mais aussi celle des habitants du quartier qui peuvent être attirés par son accès permanent, bien plus commodes que les horaires d'une poste ou d'un "Relais Colis" chez un commerçant.

On craignait le vandalisme, mais il y en a très peu ((Laurent Soleilhac, directeur Marketing de Pickup)

Les Pickup Stations sont très peu vandalisées et très sécurisées selon Laurent Soleilhac

Les consignes sont sécurisées comme des distributeurs de billets, avec des caméras de surveillance, mais en plus des peintures anti-graffitis et une balance à l'intérieur des casiers pour vérifier la nature des colis. En cas de doute , une alarme se déclenche et la porte ne se ferme pas jusqu'à ce qu'une personne de la société intervienne.