Pique-nique devant le lycée de Navarre à Saint Jean Pied de Port contre la réforme Blanquer

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Pique-nique inhabituel aujourd'hui devant le lycée de Navarre. Une trentaine de professeurs de l'établissement installés devant des tables et sur des chaises pour déjeuner sous le regard amusé des élèves. Un rassemblement pour protester contre les conditions d'application de la future réforme du lycée.

Les convives d'un déjeuner spécial mardi devant le lycée de Navarre © Radio France - Jacques Pons

Entre des quiches, des omelettes, des tartes sucrées et différentes boissons les enseignants ont expliqué leurs soucis. La réforme du lycée sera appliquée dès la rentrée prochaine (pour les élèves de première). Or les profs se plaignent de ne pas en savoir assez. Et à Saint Jean Pied de Port il y a beaucoup d'inconnues.

"cela fait des mois que nous manifestons mais le ministère ne réagit pas" — Nathalie Bachacou Copier

Pas assez de spécialités à Saint Jean Pied de Port

L’établissement comme la plupart en France ne disposera pas de la douzaine de spécialités que propose la réforme du lycée. A Saint Jean Pied de Port il n'y aura pas de numérique, pas d'enseignement des arts, pas d'EPS (éducation physique) non plus. Autre élément handicapant, selon les professeurs, les options offertes entrent en concurrence.

Nathalie Bachacou, professeur d'espagnol Copier

Concurrence entre les options

Un élèves qui choisira l'enseignement bilingue(français-basque) ne pourra pas ajouter à sa palette l'option sport. "Ce sera soit le rugby, soit la langue basque" s'insurge l'une des enseignantes qui ajoute "en bilingue, on risque de perdre des élèves".

Nous sommes à cran — une professeure

Ce n'est pas le seul problème suscité par cette réforme. La réforme appliquée dès la rentrée prochaine crée un climat malsain chez les professeurs : "nous sommes à cran" lance un enseignant. Il y a aussi des inconnues dans le nombre d'élèves par spécialité. Aucun seuil, du plus bas niveau au plus haut, n'a été précisé dans le texte de la réforme.

Nathalie Montmège, professeur de mathématiques, se fait du souci pour sa discipline Copier