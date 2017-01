Opération pièces jaunes : un mur d'escalade pour dépasser le handicap à Ballan-Miré

C'est la 28e édition de l'opération pièces jaunes qui débute ce mercredi 3 janvier et cela jusqu'au onze février 2017. La collecte des fonds permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Exemple à Ballan-Miré à l'Institut d'éducation motrice Charlemagne.

C'est un mur de huit mètres de haut de quoi en effrayer plus d'un. Mais pas Fabien, il a 17 ans. Il a fait de l'escalade pour la première fois il a quelques semaines.

C'était magique, j'ai adoré, au début j'avais un peu peur mais depuis je monte sans problème

Ce mur d'escalade est adapté aux handicapés, il y a une pente inclinée qui leur permet de progresser, de grimper plus facilement. Cela donne la possibilité aux enfants de travailler leur motricité, mais de manière agréable et avec le sourire. Pascal est masseur kinésithérapeute dans cet institut depuis plus de vingt ans.

Un enfant de douze ans à dix ans de rééducation minimum derrière lui, c'est-à-dire de travail avec différentes machines pas très agréables. L'escalade permet de travailler de même façon mais avec moins de contrainte et plus de plaisir.

le mur d'escalade de Ballan-Miré financé grâce aux pièces jaunes - Morad Djabari

Et depuis l'installation du mur dans la cour de récréation fin novembre. Muriel Bonneau, la directrice a remarquée le bien procuré par cette activité auprès des enfants.

Le lendemain de la première séance ils étaient tous euphorique et avec le sourire. Ils me demandaient tous quand est-ce que l'on remonte de nouveau

178 000 euros ont été nécessaire pour financer ce mur d'escalade. La fondation des pièces jaunes a participé à hauteur de 36 000 euros.