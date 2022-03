La guerre en Ukraine pèse sur le carnet de commandes de Pier Augé à Châteauroux

Les frappes russes continuent de pleuvoir sur l'Ukraine. Depuis jeudi, l'offensive de l'armée de Vladimir Poutine se poursuit. Face à cette situation, les pays occidentaux annoncent de nombreuses et sévères sanctions financières contre la Russie. "Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe", a annoncé ce mardi Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie ajoute que la France et ses alliés vont "livrer une guerre économique et financière totale à la Russie".

Après presque une semaine de combats, le conflit armé a déjà des conséquences économiques pour les entreprises françaises. Dans l'Indre, l'entreprise de cosmétiques Pier Augé perçoit déjà les répercussions des sanctions financières infligées à la Russie.

Sur le point de signer un gros contrat avec la Russie

Un an et demi après avoir repris l'entreprise en grande difficulté financière, Diane de Comte et Charles Dupont ont réussi à relancer l'activité et à trouver de nouveaux marchés. Et le couple voulait s'étendre en Russie. "Quand on sait que la Russie est un marché très inspiré des consommations chinoises et coréennes en terme de cosmétiques, il y avait un vrai potentiel pour Pier Augé", explique Diane de Comte.

Au moment où la guerre a éclaté, l'entreprise était sur le point de signer un gros contrat avec la Russie. "Le premier sentiment qui nous vient, c'est d'abord la tristesse et le choc, ajoute Charles Dupont. Ensuite, en second plan, vient le niveau business. Ca fait plusieurs mois qu'on était en discussions avec un gros groupe de distribution russe, qui possède des cliniques esthétiques et surtout distribue de l'ensemble du territoire russe".

Le plus contraignant, ce sont les sanctions bancaires

Conséquence de la guerre : le contrat n'aboutira pas. "Pour nous, il n'y a pas une diminution du chiffre d'affaires, mais un manque à gagner particulièrement important", poursuit le patron. Il précise : "Nous sommes confrontés à un double problème. Le plus contraignant, ce sont les sanctions bancaires, l'exclusion du système Swift qui empêche notre banque de recevoir l'argent russe. Le deuxième problème, c'est la dévaluation du rouble, qui rend nos produits extrêmement chers pour le consommateur final en Russie".

Autre difficulté pour l'entreprise : elle travaillait depuis très longtemps avec un fournisseur ukrainien. "Le chef de l'entreprise est toujours à Kiev en ce moment, ses collaborateurs ont quitté la ville, explique Charles Dupont. Ce serait extrêmement déplacé de notre part de lui parler de business en ce moment, on lui demande plutôt comment on peut l'aider". Le couple réfléchit à comment aider son partenaire ukrainien actuellement, mais également à plus long terme, pour l'aider à la reconstruction.