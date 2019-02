Pierre Fabre : 81 salariés d’un réseau de promotion de médicaments licenciés

Castres, France

Environ 70 salariés de Pierre Fabre mobilisés ce mardi matin à Castres. Ils dénoncent un plan social qui vise 81 visiteurs médicaux du PFSI (Pierre Fabre Santé Industrie) sur le site de Péraudel. Des salariés qui travaillent tous pour un réseau d’informations médicales sur des produits de santé en vente sans ordonnance. L’entreprise Tarnaise veut tout simplement se séparer de cette structure qui promeut ses produits chez les médecins. Pierre Fabre explique qu’aujourd’hui, pour être compétitif, il faut mieux miser sur la communication directe ( publicité, marketing ciblé) pour ce genre de produits.

44 quinquagénaires

Selon les syndicats, seuls une dizaine de salariés seulement devraient être reclassés au mieux sur les 81 qui travaillent actuellement dans le réseau. Un plan social qu’ils estiment très violent car les employés touchés sont majoritairement des quinquagénaires (44 sur 81) et beaucoup travaillent dans l’entreprise depuis presque 30 ans.

"A notre sens, l’entreprise a une responsabilité par rapport à ses personnes pour les accompagner vers un autre poste. Pour le moment, il y a juste une une dizaine de reclassement possible" confirme Samuel Fruit de l’UNSA qui estime que les conditions de départs ne ressemblent en rien à ce qui avait été proposé il y a trois ans.

Ce mardi soir Pierre Fabre répond que le groupe est "soucieux d’accompagner au mieux les salariés impactés par ce projet" et qu’il le fera notamment avec "un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité et un Plan de Départ Volontaire qui faciliterait les reclassements internes." Pierre Fabre qui reconnait toutefois que les conditions de départs sont sans doute moins favorables et "porteuses"qu’il y a quatre ans, date du dernier plan social.

Les salariés du réseau de promotion de médicaments travaillent sur le site Péraudel à Castres. © Radio France - SM

"Pierre Fabre Transformation"

Pour les syndicats, cette suppression du réseau d’informations médicales sur des produits de santé en vente sans ordonnance est peut-être également symbolique du plan que prépare le groupe. Le projet est appelé Pierre Fabre Transformation. Il doit être dévoilé au printemps. Et les syndicats ont la sensation que beaucoup de change risque de changer. "On ne sait pas où on va. Par exemple, pour la cosmétique. L’entreprise va sans doute se mettre à vendre de la cosmétique en ligne, du producteur au consommateur. Ça va forcément un bouleversement de q. Une logistique et un distribution à Muret qui sera en danger Des forces de vente, qui vendent dans les officines qui seront obsolète. Donc il y a de vraies grandes inquiétudes" insiste Frédérique Fabre délégué centrale de Pierre Fabre.