Pierre Fabre va vendre deux unités de production au groupe industriel Fareva

Le groupe tarnais Pierre Fabre a annoncé ce mercredi 8 avril son entrée en négociation exclusive avec Fareva, industriel spécialisé dans la sous-traitance pharmaceutique. Les unités d'Idron (Pyrénée-Atlantiques) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) sont concernées soit 230 employés.

Depuis le mois d'octobre, le groupe Pierre Fabre avait entamé le processus : ses unités de production d'Idron (Pyrénées-Atlantiques) et de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) devraient être vendues au groupe industriel Fareva, spécialiste de la sous-traitance pharmaceutique. Cela concerne 202 employés à Idron et 30 en Haute-Savoie. Pierre Fabre espère acter la vente cet été, l'entreprise a annoncé que la période de négociations exclusives avait débuté ce mercredi 8 avril.

Pas de garanties sur l'emploi mais pas trop d'inquiétude

Ces deux sites de production sont agrées et accrédités par plusieurs agences du médicament pour des productions précises. Ils étaient déjà en sous-traitance pour des groupes pharmaceutiques, le travail dans ces unités "ne devrait pas disparaître ou changer du jour au lendemain", assure le groupe. Du côté des syndicats, "on préfère voir ce repreneur plutôt qu'un fond d'investissement, c'est plus rassurant", explique le délégué CGT central Frédéric Fabre.

Le site d'Idron travaillait à 95% pour des sous-traitants, il est spécialisé spécialisé "dans la fabrication de médicaments injectables conventionnels ou issus des biotechnologies", précise le groupe. Celui de Saint-Julien-en-Genevois se concentre sur la production d'actifs biotechnologiques. À noter que les activités Recherche & Développement du groupe en Haute-Savoie ne sont pas concernées par la vente (le Centre de recherche en oncologie (CIPF)).

À ce stade des négociations, il n'existe cependant aucune garantie ni sur le prix de vente ni sur l'aspect social. Derrière la décision de vendre ces unités, il y a davantage une stratégie de recentrer l'activité du groupe plutôt que de se 'débarrasser' d'unité encombrante. En interne, on assure d'ailleurs que les deux sites de production ont "un fort potentiel".

Pierre Fabre se concentre sur l'oncologie

Pierre Fabre a noté un développement important de ses ventes dans le domaine de l'oncologie (traitement des cancers) ces dernières années, et souhaite se concentrer là-dessus, plutôt que d'investir dans la sous-traitance. "Fareva saura sans doute mieux exploiter ces sites que nous", explique l'entreprise. Le groupe emploie 12 000 personnes à travers le monde et devrait, si la vente va à son terme, élargir son portefeuille.

"Nous ne sommes pas inquiets concernant l'avenir de la société", assure le délégué CGT Frédéric Fabre. La direction a visiblement su rassurer les syndicaux lors d'une réunion, ce mercredi matin. Une autre aura lieu à la fin du mois pour faire un point sur le processus de vente.