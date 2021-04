Commerces : le confinement est "calamiteux en termes d'usure psychologique" pour Pierre Massy de la CCI

Samedi 3 avril, un nouveau confinement va se mettre en place sur tout le territoire français. Les mesures jusqu'alors appliquées dans 19 départements vont être étendues à toute la France, afin de lutter contre la troisième vague de l'épidémie de coronavirus et ralentir le rythme des nouvelles contaminations.

Du télétravail un, deux ou trois jours par semaine

"Un troisième confinement, ça devient très compliqué estime Pierre Massy, président de la CCI de Haute-Vienne. Les entreprises vont se mettre en télétravail sur la base de un, deux, trois jours par semaine pour ne pas créer un choc psychologique trop important pour les collaborateurs", dont certains ont du mal à travailler seuls chez eux.

Mais la semaine prochaine sera certainement un casse-tête pour de nombreux chefs d'entreprises et salariés : le gouvernement a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant une semaine, avant deux semaines de vacances.

"Trois jours pour s'organiser c'est un peu court"

"Ça va poser des problèmes de garde d'enfants, anticipe le patron de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Les familles s'étaient organisées pour les vacances de Pâques, mais n'avaient sans doute pas du tout anticipé ces quatre journées-là Je trouve d'ailleurs assez dommage qu'on attende le mercredi soir pour faire de telles annonces. Ça laisse trois jours pour s'organiser, c'est un peu court."

Il me semble que des décisions aussi importantes pourraient être prises avec un peu plus d'avance - Pierre Massy, président de la CCI de Haute-Vienne

Des aides et un accompagnement pour les entreprises en difficulté

Ce samedi 3 avril, 150 000 commerces, considérés comme non-essentiels, vont aussi fermer leurs portes. "Aucun commerce n'est non essentiel, martèle Pierre Massy, tous les commerces sont essentiels les uns aux autres et à l'ensemble de la population. [...] Pour les commerces auxquels on demande une nouvelle fois de fermer, c'est dramatique. En termes de dynamique et d'usure psychologique, c'est calamiteux".

Le président de la CCI rappelle qu'une cellule a été mise en place pour accompagner les entreprises et les commerces en difficulté, et les aider à "aller chercher toutes les aides possibles, au cas par cas". Pour la contacter il faut appeler la CCI au 05 55 45 15 15.