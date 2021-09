Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises présente la charte Relations Fournisseurs Responsables

Le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzet est à Montpellier ce jeudi our rencontrer les entreprises et les inciter à adhérer à la Charte et au Label Relations Fournisseurs Responsables. Un dispositif pour inciter les entreprises à avoir des pratiques responsables avec leurs fournisseurs. Une démarche rendue visible aux consommateurs pour qu'ils puissent consommer en connaissance de cause.

Entretien.

Vous allez en tant que médiateur national des entreprises présenter ce jeudi aux entreprises, la Charte et le Label Relations fournisseur Responsables. De quoi s'agit-il concrètement et en quoi nous, consommateurs, cela peut il changer notre façon d'acheter?

Pierre Pelouzet : L'idée est assez simple, et c'est une des leçons qu'on a pu tirer de la crise, il y a besoin de solidarité entre les entreprises. Solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire de payer ses factures d'une entreprise à l'autre, s'intéresser à son territoire, s'impliquer dans son écosystème. Alors, qu'est ce que ça veut dire pour le consommateur? Cela veut dire que si vous arrivez à identifier les entreprises qui vont signer la charte, vous saurez que vous avez avec vous des entreprises qui s'impliquent, qui sont responsables, qui n'achètent pas n'importe comment, qui ne dépensent pas n'importe comment. Il faut soutenir les entreprises en ce sens.

Qu'est ce qu'on leur demande concrètement à ces entreprises?

Pierre Pelouzet : Concrètement, on leur demande surtout de faire attention à la manière dont ils achètent, c'est à dire acheter intelligemment envers des entreprises du territoire, des entreprises avec lesquelles elles peuvent collaborer étroitement, évidemment payer leurs factures en temps et en heure, voire même payer plus tôt que cela n'était prévu. Et puis, faire attention à l'emploi, en particulier sur l'emploi des handicapés, l'emploi des personnes en situation d'insertion.

Souhaitez-vous favoriser l'achat local ?

Pierre Pelouzet : Oui, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'huiqui se sont rendues compte, en particulier avec la crise, qu'elles achètent des choses très, très loin et cela comporte des risques. On a vu toutes les ruptures d'approvisionnement avec les pays qui ont été fermés à cause du Covid, la logistique a été compliquée, alors qu'il est possible d'avoir des sources d'approvisionnement autour de chez moi, dans ma région, dans mon territoire. D'autant plus que si on ajoute tout les coûts, les coûts de transport et les frais de traduction quand on va acheter dans les pays étrangers, il vaut mieux faire le calcul et se dire achetons à côté de chez nous plutôt que d'aller acheter très loin.

Avez-vous parmi vos 2000 entreprises signataires de la Charte des hypermarchés connus pour faire leurs marges parfois au détriment des fournisseurs comme les agriculteurs ?

Pierre Pelouzet : Tout à fait, nous avons même une enseigne labellisée, Carrefour qui s'engage à acheter de manière plus responsable, c'est à dire à avoir une approche équilibrée avec leurs fournisseurs, à ne pas faire de référencement sauvage, à avoir des discussions de prix équilibrés et surtout, à les payer en temps et en heure.