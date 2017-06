Pierre Streiff, président du Medef Isère : "On était dans le flou, il faut maintenant qu'on avance"

À quelques heures des premiers chiffres du chômage du nouveau quinquennat et de l'AG du Medef, son président isérois Pierre Streiff revient sur l'élection d'Emmanuel Macron, sur l'état d'esprit des entrepreneurs et sur le projet de loi travail, présenté ce mercredi 28 en conseil des ministres.

"Les entrepreneurs sont satisfaits", se réjouit Pierre Streiff, président du Medef en Isère. Une satisfaction partiellement due à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le 7 mai dernier : "Avant, nous étions dans le flou. Il faut maintenant qu'on avance", affirme-t-il. "Les élus sont motivés et prêts à faire avancer la France, nous allons les accompagner."

L'entrepreneur a également livré sa prospective sur les futurs chiffres du chômage, publiés ce lundi 26 juin vers 18h. Un premier test pour le nouveau président, après des chiffres plutôt favorables en avril dernier : le chômage avait baissé de 1% pour les dernières statistiques du quinquennat Hollande. "Nous attendons que la conjoncture redémarre pour les entreprises. Globalement, ça va mieux dans les services, dans l'industrie informatique, ça redémarre aussi un petit peu dans le bâtiment." Mais malgré ce sentiment de mieux-être, il reste encore à faire pour Pierre Streiff : "C'est encore difficile dans les entreprises de travaux publics et dans le commerce de proximité."

Soutien au projet de loi travail

Autre hasard du calendrier, l'examen du projet de loi travail en conseil des ministres, ce mercredi 28 juin. "Nous misons sur cette loi", confirme Pierre Streiff. "Le monde de l'entreprise change profondément, mais au niveau du travail rien n'évolue."

"Il y a trop de règles", ajoute-t-il. "Pour certaines entreprises, c'est parfois plus simple d'aller trouver des intérimaires !" La souplesse comme pierre angulaire de l'emploi, en somme. Une initiative n'ayant pas réussi à la loi El Khomri, qui s'était vue contestée par des blocages et des manifestations l'an dernier. "Ça ne va pas passer comme une lettre à la poste", admet Pierre Streiff. "Mais les gens doivent se rendre compte qu'il y a un problème. Comme les syndicats de salariés, on veut que la conjoncture s'améliore. Le but d'un entrepreneur n'est pas de licencier, bien au contraire ! Il est d'embaucher quand la situation le permet."

Le président du @medefisere, @pierrestreiff : "Dans 90-95% des entreprises, les choses se passent bien avec les salariés" #loitravail #medef — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 26, 2017

Cette loi, assure l'entrepreneur, est également positive pour les salariés : "Il sera plus facile de trouver un emploi ! Aujourd'hui, c'est bien trop complexe, comme le prouve le taux de chômage en France. Ce n'est pas acceptable qu'il soit si haut." Une logique facilitant l'embauche (et le licenciement), au détriment de la stabilité et de toutes garanties salariales ? "Il n'y a pas d'emploi au rabais aujourd'hui", juge-t-il. "Certains chefs d'entreprise ne montrent pas l'exemple, mais c'est une minorité. Globalement, les choses se passent bien avec les salariés."