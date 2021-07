Pierre, vigneron du domaine La Tour Beaumont

Pierre démarre son cursus par des études dans un lycée viticole du Maine-et-Loire avant de poursuivre par un BTS du côté de Mâcon. Et c'est en 2009 qu'il revient dans la Vienne pour reprendre le domaine familial à Beaumont Saint-Cyr. Il a grandi au milieu des vignes et très tôt il participe au travail sur les parcelles du domaine. Il prend plaisir à se retrouver dans la nature pour travailler la terre, le raisin et ensuite pouvoir partager le fruit de son travail avec ses clients, qui sont maintenant des connaissances très proches et même des amis.

Pouvoir apprécier le résultat de ses efforts d'une année, dans un verre ou sur les tables des restaurants, c'est une grande satisfaction pour ce vigneron. Si vous voulez vous faire plaisir avec des jolis vins du terroir, et avec modération, le domaine La Tour Beaumont propose plusieurs cuvées phares, et notamment le Haut Poitou composé de fiê gris, un ancien cépage local.

Aujourd'hui, le Haut Poitou est une appellation reconnue grâce au travail des vignerons indépendants et de par la propre histoire du domaine. Ici on met en avant la consommation locale depuis plus de 10 ans.

Le Haut Poitou en cabernet franc est travaillé sans sulfites en vin nature. © Radio France

L'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale et apporte un travail biologique sur l'ensemble du domaine. Pierre se consacre à la préservation de la biodiversité depuis plusieurs années. Il s'investit notamment sur la reconnaissance et la classification des espèces d'oiseaux présente sur le vignoble. Il a la chance d'être à la tête d'une multitude de parcelles entourées par des haies, des bosquets et des murets de pierres sèches. Et aussi de posséder la fameuse Tour Beaumont, cet ancien donjon du 12ème siècle toujours présent, où beaucoup de rapaces viennent se nicher. Pour Pierre l'urgence c'est la préservation de la vigne et du vivant.

Cet été Pierre fête ses 10 ans à la tête du domaine et pour l'occasion, une exposition d'œuvres d'art autour de la Tour Beaumont est organisée, avec également une ballade du vignoble en trottinette. Et toujours les dégustations qui ont lieu tout l'été, de vrais moments de convivialité, d'échange et de partage autour du vin. Pierre affirme au quotidien sa volonté de mettre en avant les acteurs locaux au sein du domaine.

Vous retrouvez les vins du domaine La Tour Beaumont directement sur l'exploitation à Beaumont Saint-Cyr, et sur leur site internet